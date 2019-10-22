سيدي بوزيد: عدد من حاملي الشهادة الوطنية للدكتوراه ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل

Mardi 22 Octobre 2019



وات

- نفذ عدد من المعطلين عن العمل من حاملي الشهادة الوطنية للدكتوراه اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مقر ولاية سيدي بوزيد للمطالبة بالتشغيل والانتداب الفوري.وبينت المتحدثة باسم المحتجين سناء غراب ل(وات) انهم يطالبون بحقهم في التشغيل والانتداب الفوري خاصة وان عدد المعطلين من حاملي الشهادة الوطنية للدكتوراه تزايد ويقدر بحوالي 5 الاف على مستوى وطني ولا بد من النظر جديا في هذا الملف وتمكينهم من انتدابات جدية وحقيقية وتغيير كراس الشروط سواء في المؤسسات الخاصة او العمومية لتستوعب حاملي هذه الشهادة.واضافت انهم قادرون على العمل في مختلف الوزرات ومختصون في مجالات متنوعة ليست حكرا على التعليم العالي، وان من بينهم من تواصلت سنوات بطالته حوالي 10 سنوات، واوضحت ان المماطلة من خلال تمكينهم من عقود وقتية عقدت وضعيتهم.واشارت الى ان المعطلين عن العمل من حاملي الشهادة الوطنية في الدكتوراه ينفذون وقفات احتجاجية بكل الولايات خلال هذا الاسبوع ومن المنتظر ان يتم تصعيد الاحتجاج الى اعتصام بالعاصمة.