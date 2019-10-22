الرابطة 1 - مباراة النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي تستقطب الانظار في الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الخامسة

Mardi 22 Octobre 2019



وات

- تعود بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، بعد توقف طويل نسبيا بسبب التزامات المنتخب الوطني من جهة والاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية من جهة اخرى، غدا الاربعاء الى سالف نشاطها مع الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الخامسة التي تتصدرها مباراة النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي.في ملعب العالية سيحاول النادي البنزرتي تحقيق فوزه الثاني في الموسم لمزيد تدعيم رصيده من النقاط والاقتراب اكثر من فرق اعلى الترتيب فيما سيعمل نادي عاصمة الجنوب، الذي سيخوض لقاء الغد تحت قيادة مدربه الجديد فتحي جبال، على مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية عقب الفوز بمقابلاته الثلاث الاخيرة في سباق البطولة.وستكون مواجهة الغد جديرة بالمتابعة بالنظر الى رغبة الفريقين في الخروج بنقاط الفوز من اجل مواصلة العمل في ظروف مريحة على امل لعب دور بارز في سباق هذا الموسم ولا سيما بالنسبة لنادي عاصمة الجنوب الذي خرج مبكرا من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام فريق بارادو الجزائري.ويستضيف الاتحاد المنستيري، المتصدر الحالي ومفاجاة بداية هذا الموسم، هلال الشابة الوافد الجديد على قسم النخبة في لقاء يتطلع خلاله نادي عاصمة الرباط الى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي والرابع في الموسم وتاكيد طموحه الى نحت مسيرة استثنائية مع المدرب لسعد الشابي في تجربته الفنية الاولى بتونس.وفي المقابل يسعى ابناء المدرب الفرنسي برتران مارشان الى تحقيق الفوز الثاني في الموسم بعد الاول المحقق على حساب نادي حمام الانف في الجولة الماضية ومواصلة الطريق بثبات في الموسم الاول بمصاف النخبة.وتستضيف شبيبة القيروان غدا الملعب التونسي في لقاء شعاره التدارك بالنسبة لفريق الاغالبة والتاكيد بالنسبة للملعب التونسي الفائز في الجولة الماضية على نجم المتلوي.ويتبارى مستقبل سليمان، الوافد الجديد على قسم النخبة، نادي حمام الانف في مباراة يسعى خلالها المحليون الى تاكيد الوجه المرضي المقدم خلال الجولات الاولى مقابل بحث نادي الضاحية الجنوبية للعاصمة عن وضع حد للهزائم الثلاث الاخيرة والاهتداء الى الفوز الاول في الموسم.وتتواصل منافسات هذه الجولة بعد غد الخميس بثلاثة لقاءات يجمع الاول بالمنزه الترجي الرياضي حامل اللقب والحاصل على العلامة الكاملة في اللقاءين اللذين خاضهما الى حد الان بفريق اتحاد بن قردان الذي حصد تسع نقاط من 12 ممكنة خلال الجولات الاربع الاولى.وتلوح المواجهة شيقة بين فريقين تميزا بادائهما المستقر في السنوات الاخيرة.ويحل النادي الافريقي، الذي يمر بازمة مالية خانقة، ضيفا على نجم المتلوي الذي لم يعرف الا الخسارة في مقابلاته الثلاث التي خاضها الى حد الان في مباراة شعارها التدارك بالنسبة للفريقين.ففريق الاحمر والابيض مني في الجولة الماضية بهزيمته الاولى امام الاتحاد المنستيري 0-1 في حاجة ماسة الى تحقيق الفوز الذي يمكن الفريق من استعادة الثقة في امكانياته ومواصلة العمل في ظروف طيبة رغم التهديدات المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء الكم الهائل من النزاعات مع لاعبين وفنيين سابقين.كما يبقى فريق المناجم في حاجة كبيرة الى الفوز للقطع مع النتائج السلبية التي لازمته الى حد الان وفتح صفحة جديدة تعيد التفاؤل والطمانينة الى كامل اعضاء الفريق.وستجمع المبارة الثالثة والاخيرة في الدفعة الثانية بين اتحاد تطاوين الذي لا يضم في رصيده سوى نقطة واحدة والنجم الساحلي المتحصل على اربع نقاط من مقابلتين.ويسعى الفريق المحلي الذي شرع في مرحلة جديدة بتولي خالد بن يحيي الاشراف على المقاليد الفنية خلفا للمدرب المنسحب وليد الشتاوي الى تحقيق الفوز الاول في الموسم الذي من شانه ان يخرج الفريق من دائرة الشك بعد النتائج المتواضعة خلال المقابلات الاربع الاولى.وفي المقابل سيكون هدف فريق جوهرة الساحل العودة بنقاط الفوز الثلاث من اجل مواصلة السباق في افضل الظروف بقيادة المدرب رفيق المحمدي الذي تم تجديد الثقة فيه لمواصلة قيادة الفريق بعد التخلي عن خدمات فوزي البنزرتي والعدول عن فكرة التعاقد مع مدرب اجنبي.في العالية - س 14 و30 النادي البنزرتي - النادي الصفاقسي كريم الخميريفي القيروان -س 14 و30 شبيبة القيروان - الملعب التونسي اسامة رزق اللهفي المنستير - س 18 الاتحاد المنستيري - هلال الشابة محرز المالكيفي سليمان - س 14 و30 مستقبل سليمان - نادي حمام الانف مختار دبوسفي المظيلة - س 14 و30 نجم المتلوي - النادي الافريقي امير العياديفي تطاوين - س 14 و30 اتحاد تطاوين - النجم الساحلي وسيم بن صالحفي المنزه - س 14 و30 الترجي الرياضي - اتحاد بن قردان هيثم القصعي