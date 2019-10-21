انطلاق تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالدندان

Lundi 21 Octobre 2019



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- عاشت مدينة الدندان نهاية الاسبوع على وقع الحدث الفني الثقافي "أكتوبر الموسيقي" الذي تنظمه الجمعية التونسية للثقافة والعمل الاجتماعي من 19 الى 26 أكتوبر الجاري بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمنوبة.البرنامج الموسيقي جمع الأنغام الشبابية والانماط الفنية المتنوعة مع عراقة الماضي ممثلا في قصر زروق بالدندان (برج محمد العربي زروق المُؤسس في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 في فترة حكم حمودة باشا الحسيني ).وافتتحت الفعاليات مساء السبت، بحضور المندوب الجهوي للثقافة مراد عمارة، بعرض ألعاب سحرية للفنان فؤاد الجليدي استمتع فيه الحضور من مختلف الشرائح وخاصة الاطفال بفنون السحر وألعاب الخفة المتنوعة.وتواصلت السهرات مساء الاحد بعرض للمنشد والفنان "قدور لارتيستو" الذي قدم جملة من أغانيه الشبابية وأناشيده المعروفة وتلاقت كلمات الاغاني والإيقاعات الحالمة مع سحر المكان الاثري .وتتواصل الفقرات الموسيقية مساء الثلاثاء بعرض بعنوان "الموسيقي العاشق" لأنيس لقليبي حيث سيأخذ الفنان جمهوره في رحلة موسيقية مفعمة بالأمل والحب وخلطة موسيقية ابداعية جمعت بين عديد الأنماط والمقامات الموسيقية العربية، والطبوع التونسية.وتشمل بقية العروض عرض فداوي "القوّال" للبغدادي عون وفرحات الجديد وعرض " المدينة " لنافع العلاّني وعرض موسيقي لجمال قلّة وعلي سعيداني " تكريم الفنّان الهادي قلّة".وتختتم التظاهرة بعرض "بحور العشق" للفنّان خالد بن يحيى وعبير النصراوي حيث سيكون للجمهور موعد مع التجليّات الصوفية ووصلات إنشاد من التراث التونسي والمغربي والمصري وبلاد الشام تصاحبها إيقاعات وموسيقى يغلب عليها الطابع الروحاني.