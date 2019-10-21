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1،700 مليون تونسي يزورون الجزائر خلال 2019

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
وات - زار نحو 1،700 مليون تونسي الجزائر خلال سنة 2019، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، في تصريح لوزير السياحة والصناعات التقليدية الجزائري.
وأكد الوزير الجزائري، توافد هذا العدد من التونسيين على بلاده خلال 2019 لزيارة مختلف ولاياتها.

ويذكر في هذا الاطار إلى أن عدد السياح الجزائريين، الذين زاروا تونس، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 يقدر بنحو 2 مليون جزائري.

في ما يصل عدد السياح من البلدان المغاربية ككل، الذين استقبلتهم تونس خلال الفترة ذاتها، إلى 5ر3 مليون سائح.

  
  
     
  
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