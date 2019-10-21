وزارة التكوين المهني والتشغيل توقع اتفاقيتين مع كل من بلدية الدندان ودوار هيشر في إطار برنامج جيل جديد من الباعثين بلديات

Lundi 21 Octobre 2019



وات

- تم، الاثنين بدوار هيشر من ولاية منوبة، التوقيع على اتفاقيتين تنفيذيتين بين وزارة التكوين والتشغيل وبلديتي دوار هيشر والدندان في اطار برنامج "جيل جديد من الباعثين بلديات" لبعث مشاريع صغرى تعهد اليها مساعدة الجماعات المحلية على تنفيذ جزء من المشاريع اوالخدمات المحمولة على عهدتها.وتهدف الاتفاقية الاولى (مع بلدية الدندان) الى احداث مؤسستين واحدة في البستنة والعناية بالمناطق الخضراء والاخرى في الكنس والتنظيف وذلك بكلفة جملية تقدر ب80 الف دينار.وستمكن المؤسستان من احداث 10 مواطن شغل.اما الاتفاقية الثانية والتي تو امضاؤها مع بلدية دوار هيشر فهي ترمي الى احداث مؤسستين واحدة في تجميل مداخل المدن واخرى في صيانة الطرقات ستحدث بدورها 10 مواطن شغل لكل مؤسسة بكلفة 200 الف دينار.وقد تولت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي التوقيع على الاتفاقية الى جانب رئيس بلدية دوار هيشر، مختار الغربي، ورئيسة بلدية الدندان، نورهان بوعنان.وبين المدير الجهوي للتشغيل بمنوبة، شفيق عبد اللطيف، ان الادارة الجهوية قد قامت بحملة تحسيسية حول برنامج "جيل جديد من الباعثين بلديات" استهدفت جميع البلديات في ولاية منوبة وقد افضت المبادرة الى امضاء اتفاقيتين مع بلدتي الدندان ودوار هيشر.