بن عروس: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تضبط مخططا للتوقي من الفيضانات تحسبا للتغيرات المناخية

Lundi 21 Octobre 2019



وات

- ضبطت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر ولاية بن عروس مخططا للتوقي، تحسبا للتغيرات المناخية التي يمكن ان تشهدها المنطقة خلال الأيام المقبلة وذلك بناء على ورود برقية من المعهد الوطني للرصد الجهوي تفيد بتوقعات نزول كميات كبيرة من الأمطار بكامل والولاية.ويهدف الاجتماع، الى تنظيم عملية التدخل والنجدة وتقييم جاهزية واستعدادات مختلف الادارات والهياكل المعنية الجهوية من حيث الامكانيات اللوجيستية والبشرية تحسبا للتغيرات المناخية المنتظرة.وأفاد المعتمد الأول، محمد بن خليفة، في تصريح لصحفي (وات) بالجهة، بأنه تم ضبط مخطط للتدخل تشترك فيه كل من وحدات الحماية المدينة والإدارة الجهوية للتجهيز والتطهير والفلاحة والصحة والتضامن والوحدات الأمنية من حرس وأمن، فضلا عن القيام بعملية محاكاة بيضاء لامكانية هطول كميات كبيرة من الامطار وارتفاع منسوب المياه بالقنال المحاذي للطريق الرابطة بين فوشانة والمغيرة والتركيز خاصة على المنطقة الصناعية المغيرة 02 من خلال ملاحظة إمكانية تسرب المياه الى المنازل المتاخمة بحي المسك من الجهتين.وقد تم خلال هذه العملية، تقييم مستوى التنسيق مع مختلف المتدخلين للتعامل مع الوضع وتسخير كل الامكانيات لتفادي أي خسائر و متابعة عمليات التدخل والإجلاء وشفط مياه الأمطار من قاعة العمليات وذلك بالتنسيق مع فرق الحماية والحرس والأمن المتواجدين على عين المكان.