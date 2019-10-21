سليانة: حادث مرور على مستوى الطريق الجهوية رقم 73 يسفر عن وفاة امرأة وإصابة مرافقها

Lundi 21 Octobre 2019



وات

- جدّ، اليوم الاثنين، حادث مرور قاتل على مستوى الطريق الجهوية رقم 73 الرابطة بين سليانة والقيروان، أسفر عن وفاة امرأة على عين المكان، فيما أصيب مرافقها بجروج خطيرة، حيث تمّ نقله مباشرة إلى المستشفى الجهوي بسليانة.وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام عنيف بين سيارة أجرة (نقل ريفي) ودراجة نارية كانت تقل الضحية والمصاب، وذلك وفق مصدر من الحرس الوطني بالجهة.هذا ووصف مصدر طبي بالمستشفى الجهوي، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، حالة المصاب بـ"الخطيرة".