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الكاف: استقالة جماعية لاطباء القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
وات - قدم الأطباء العاملون بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف نهاية الاسبوع الماضي استقالة جماعية بعد الانذار الذي وجهوه الى وزارة الصحة في الغرض خلال شهر جوان الماضي على خلفية تردي الأوضاع المهنية داخل المستشفى، وفق ما صرح به فتحي النجلاوي احد الأطباء العاملين بالقسم ل(وات).

واوضح النجلاوي ان ظروف العمل داخل هذه المؤسسة الاستشفائية "أصبحت لا تطاق" على حد قوله، مشيرا الى تكرر الاعتداءات داخلها، وهو ما خلق حالة من الفوضى والخوف لدى الأطباء العاملين بالقسم الاستعجالي ودفعهم الى تقديم هذه الاستقالة، واضاف ان المستشفى يشكو من عدة نقائص تهم سير العمل لا يمكن السكوت عنها اعتبارا لما وصفه بطابعها الحيوي.


وفي رده عن هذه الاستقالة الجماعية، قال المدير الجهوي للصحة طارق الراجحي في تصريح ل(وات)انها "غير قانونية" لانها يجب ان تكون "فردية، وفق مايقتضيه القانون في الغرض"، واشار في هذا السياق الى ان المستشفى يعاني من بعض النقائص على غرار باقي المؤسسات الاستشفائية بالبلاد، معتبرا أن عدد الأطباء (9 اطباء) غير كاف لتسيير القسم الاستعجالي، وفق تقديره.
كما عبر عن أسفه لعزوف المتخرجين الجدد عن العمل داخل الجمهورية، وهو ما يجعل الانتدابات صعبة وظروف العمل تكون احيانا عسيرة في العديد من المستشفيات، على حد تعبيره.

  
  
     
  
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