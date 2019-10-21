القصرين : حجز شاحنة كبيرة محملة بكميات هامة من الملابس المهربة قيمتها تزيد عن 222 الف دينار (مصدر ديواني)

Lundi 21 Octobre 2019
وات - في إطار التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية، تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين، يوم أمس الأحد، من حجز شاحنة كبيرة محملة بكميات هامة من الملابس الجاهزة المهربة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 222 ألف دينار، وفق مصدر ديواني بالولاية.
وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن هذه العملية تمت إثر نصب كمين محكم من قبل الفرقة المذكورة لصاحب الشاحنة، وهو مهرب أصيل الجهة، بمداخل معتمدية سبيطلة بعد ورود معلومات بشأنه، واضاف أنه تم تحويل المحجوز إلى مقر الفرقة وتحرير محضر في الغرض.
وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن هذه العملية تمت إثر نصب كمين محكم من قبل الفرقة المذكورة لصاحب الشاحنة، وهو مهرب أصيل الجهة، بمداخل معتمدية سبيطلة بعد ورود معلومات بشأنه، واضاف أنه تم تحويل المحجوز إلى مقر الفرقة وتحرير محضر في الغرض.
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Par:karimyousef (France )
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