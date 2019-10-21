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اتحاد عمال تونس يدعو إلى التوقف الفوري عن الاعتداءات على كل العاملين بقطاع الاعلام وعدم بث الخطابات الداعية إلى الكراهية

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
وات - دعا اتحاد عمال تونس، في بيان اليوم الاثنين، إلى التوقف عن الاعتداءات عن الصحفيين وعلى كل العاملين بقطاع الإعلام، مطالبا في المقابل العاملين في هذا المجال بعدم بث الخطابات الداعية الى الكراهية وتقسيم التونسيين إلى مثقفين وجاهلين وتقدميين وظلاميين تحت يافطة حرية الإعلام والتعبير.

كما حث نواب الشعب وكل الفاعلين إلى توخي ما وصفه بالتواضع والواقعية في خطاباتهم، واجتناب التجاذبات في تدخلاتهم والارتقاء بتصوراتهم، وتقديم البدائل العملية مساهمة منهم في انقاذ الاقتصاد الوطني.
وطالب بمراعاة التماثل بين الأحزاب والاستجابة لاستحقاقات المرحلة عند تشكيل الحكومة القادمة، على تكون التحالفات قائمة على أساس البرامج لا المحاصصات والإرتقاء بالحوار السياسي إلى حوار برامج يحقق التنمية ويخلق الثروة.


ودعا الحكومة المقبلة إلى وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد والمفسدين وضبط منوال تنموي يساعد على الإقلاع الاقتصادي ويحقق الرفاه الإجتماعي، وتشريك كل المنظمات الوطنية دون إقصاءوإعادة الاعتبار الى قيمة العمل وإعلاء شانه والإخلاص فيه.

واعتبر ان كسب رهان المستقبل والحد من ظاهرة البطالة وتقليص درجة الاحتقان وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي مرتبط بتوفير المناخ الاجتماعي السليم عبر حوار غير اقصائي يضم الجميع.

  
  
     
  
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