اتحاد عمال تونس يدعو إلى التوقف الفوري عن الاعتداءات على كل العاملين بقطاع الاعلام وعدم بث الخطابات الداعية إلى الكراهية

Lundi 21 Octobre 2019
وات - دعا اتحاد عمال تونس، في بيان اليوم الاثنين، إلى التوقف عن الاعتداءات عن الصحفيين وعلى كل العاملين بقطاع الإعلام، مطالبا في المقابل العاملين في هذا المجال بعدم بث الخطابات الداعية الى الكراهية وتقسيم التونسيين إلى مثقفين وجاهلين وتقدميين وظلاميين تحت يافطة حرية الإعلام والتعبير.
كما حث نواب الشعب وكل الفاعلين إلى توخي ما وصفه بالتواضع والواقعية في خطاباتهم، واجتناب التجاذبات في تدخلاتهم والارتقاء بتصوراتهم، وتقديم البدائل العملية مساهمة منهم في انقاذ الاقتصاد الوطني.
وطالب بمراعاة التماثل بين الأحزاب والاستجابة لاستحقاقات المرحلة عند تشكيل الحكومة القادمة، على تكون التحالفات قائمة على أساس البرامج لا المحاصصات والإرتقاء بالحوار السياسي إلى حوار برامج يحقق التنمية ويخلق الثروة.
ودعا الحكومة المقبلة إلى وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد والمفسدين وضبط منوال تنموي يساعد على الإقلاع الاقتصادي ويحقق الرفاه الإجتماعي، وتشريك كل المنظمات الوطنية دون إقصاءوإعادة الاعتبار الى قيمة العمل وإعلاء شانه والإخلاص فيه.
واعتبر ان كسب رهان المستقبل والحد من ظاهرة البطالة وتقليص درجة الاحتقان وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي مرتبط بتوفير المناخ الاجتماعي السليم عبر حوار غير اقصائي يضم الجميع.
كما حث نواب الشعب وكل الفاعلين إلى توخي ما وصفه بالتواضع والواقعية في خطاباتهم، واجتناب التجاذبات في تدخلاتهم والارتقاء بتصوراتهم، وتقديم البدائل العملية مساهمة منهم في انقاذ الاقتصاد الوطني.
وطالب بمراعاة التماثل بين الأحزاب والاستجابة لاستحقاقات المرحلة عند تشكيل الحكومة القادمة، على تكون التحالفات قائمة على أساس البرامج لا المحاصصات والإرتقاء بالحوار السياسي إلى حوار برامج يحقق التنمية ويخلق الثروة.
ودعا الحكومة المقبلة إلى وضع استراتيجية جديدة لمحاربة الفساد والمفسدين وضبط منوال تنموي يساعد على الإقلاع الاقتصادي ويحقق الرفاه الإجتماعي، وتشريك كل المنظمات الوطنية دون إقصاءوإعادة الاعتبار الى قيمة العمل وإعلاء شانه والإخلاص فيه.
واعتبر ان كسب رهان المستقبل والحد من ظاهرة البطالة وتقليص درجة الاحتقان وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي مرتبط بتوفير المناخ الاجتماعي السليم عبر حوار غير اقصائي يضم الجميع.
En continu
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
- Hier 20:55 حملة نظافة كبرى في عدد من المدن التونسية
- Hier 20:52 وسام الشّرف لخير خلف
- Hier 20:25 ورقة لبنانية.. ورقة تونسية
- Hier 18:49 قدم: الدحيل يستعيد القمة القطرية من الريان
- Hier 14:09 سليانة: انطلاق أشغال المسبح البلدي المغطى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:04
|17:37
|15:10
|12:11
|06:32
|05:05
|
29°
|33°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|33°-21
|28°-21
|28°-22
|23°-19
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(281 546) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 741) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 698) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 415) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 653) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 92 256) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 720) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 543) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 87 056) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 85 340) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 495) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 591) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 209) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 66 189) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 547) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 974) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 193) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 117) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 240) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 878) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري يستعيد مقعده في البرلمان