ÇáÏæÑÉ 29 ááãåÑÌÇä ÇáÏæáí ááÔÚÑ ÈÊæÒÑ ãä 24 Çáì 27 ÇßÊæÈÑ 2019

Lundi 21 Octobre 2019
æÇÊ - ÊäÙã ÌãÚíÉ ÇáãåÑÌÇä ÇáÏøæáí ááÔøÚÑ ÈÊæÒÑ ÇáÏæÑÉ 39 ááãåÑÌÇä ãä 24 Çáì 27 ÇßÊæÈÑ 2019 ÊÍÊ ÔÚÇÑ » ÇáÔÚÑ ÇáÕæÝí æÇáÝäæä ÇáãÌÇæÑÉ ».
æÞÏ ÇÎÊÇÑÊ åíÆÉ ÊäÙíã åÐå ÇáÊÙÇåÑÉ ÇáÊí íÊÑÃÓåÇ ÇáÔÇÚÑ ÚÇÏá ÈæÚÞÉ åÐÇ ÇáÔÚÇÑ áÊÚãíÞ ÇáÈÍË Ýì ÑãÒíÉ ÇáäÎáÉ Èíä ÇáÔÚÑ æÇáÊÕæøÝ ãä ÎáÇá ÏÑÇÓÉ ãÞÇÑäÉ ÊÚÊãÏ Úáì äãÇÐÌ ãä ÇáÔÚÑ ÇáÕæÝí (ÇÈä ÚÑÈí) æÇáÔÚÑ ÇáÚÑÈí ÇáãÚÇÕÑ (ÔÚÑÇÁ ãÔÇÑÞÉ æÊæäÓííä) áäÑÕÏ ÍÑßíÉ ÇáÏáÇáÉ ÇáÑãÒíÉ æÇäÝÊÇÍåÇ Úáì ãÍÇæÑÉ ÇáÝäæä ÇáãÌÇæÑÉ (ÇáÝä ÇáÊÔßáí ÊæÙíÝ ÇáÃáæÇä æÑãæÒåÇ ÇáÕæÝíÉ¡ ÇáÇíÞÇÚ ÇáÚÑæÖí æÇáãæÓíÞì ÇáÔÚÑíÉ æÚáÇÞÊåÇ ÈÇáÔØÍ ÇáÕæÝí).
æíÔÇÑß Ýì ÇáãåÑÌÇä ÔÚÑÇÁ æäÞÇÏ ãä ÊæäÓ æÇáãÛÑÈ æÝáÓØíä æÇáÌÒÇÆÑ æÓæÑíÇ æãÕÑ æÇáÇÑÏä æÇáÚÑÇÞ æäíÌíÑíÇ æãÇáí æßæÈÇ æÇáÈÇäíÇ æÇáÇÑÌäÊíä æÇíØÇáíÇ æÇÓÈÇäíÇ æßæÓæÝæ æÈæáæäíÇ æÝíäÒæíáÇ.
æÓíÊã ÈåÐå ÇáãäÇÓÈÉ ÊßÑíã ÇáÝÇÆÒ ÈÌÇÆÒÉ áÌäÉ ÇáÊÍßíã áÌÇÆÒÉ ÇáÞÏÓ ÏæÑÉ 38 ÇáÔÇÚÑ ÇáÝáÓØíäí ÃÍãÏ ÇáÔÇÚÑ ßãÇ íäÊÙã Úáì åÇãÔ ÇáÏæÑÉ Ýí ÏÇÑ ÇáÔÈÇÈ ÊæÒÑ:
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æãä ÇÈÑÒ ÝÞÑÇÊ ÇáãåÑÌÇä :
ÇáÌãÚÉ 25 ÃßÊæÈÑ 2019
ÇÝÊÊÇÍ ãÌãæÚÉ ãä ÇáãÚÇÑÖ: ãÚÑÖ ÇáßÊÇÈ ¡ ãÚÑÖ ÃÏÈÇÁ ÇáÌÑíÏ ÇáÍÇÆØí¡ ãÚÑÖ ÇáÝäæä ÇáÊÔßíáíøÉ¡ íáíåÇ ÇáÇÝÊÊÇÍ ÇáÑøÓãí ááãåÑÌÇä ÇáÓÇÚÉ 11 ÕÈÇÍÇ: ÚÑÖ ÇÝÊÊÇÍí ááÝäÇä ÇáÝáÓØíäí äÇÕÑ ÞæÇÓãí ÈãÕÇÍÈÉ ÇáÝäÇäÉ åÏì ÈßøÇÑí æ ÚÑÖ ÇáÝäÇä æÇáÔÇÚÑ ÇáÅíØÇáí: Salvator Di NappaãÚ ÚÑÖ áÝÑÞÉ ÕæÝíÉ¡ ÊáíåÇ ÞÑÇÁÇÊ ÔÚÑíøÉ áÈÚÖ ÇáÖíæÝ
æÝì ÇáÝÊÑÉ ÇáãÓÇÆíÉ ÊãÊ ÈÑãÌÉ ÒíÇÑÉ Åáì ÑæÖÉ ÇáÔÇÚÑ » ÃÈæ ÇáÞÇÓã ÃáÔÇÈí » áæÖÚ ÈÇÞÉ ÒåæÑ Úáì ÇáÖÑíÍ¡ ÃãÓíÉ ÔÚÑíÉ¡ Ëã ÓåÑÉ ÔÚÑíøÉ æãæÓíÞíøÉ
ÇáÓÈÊ 26 äæÝãÈÑ 2017
äÏæÉ ÝßÑíÉ ÊÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇáãÏÇÎáÇÊ ÇáÚáãíÉ:ãÏÇÎáÉ ÃÚæÇä ÇáãÄÓøÓÉ ÇáÊæäÓíøÉ áÍÞæÞ ÇáãÄáøÝ æÇáÍÞæÞ ÇáãÌÇæÑÉ Íæá « ÍÞæÞ ÇáãÄáøÝ æÇáæÓÇÆØ ÇáÍÏíËÉ »
ãÏÇÎáÉ ËÇäíÜÜÉ: ÍæÇÑ ÇáÔÚÑ æÇáÓãÇÚ Ýí ÇáÊÑÇË ÇáÕæÝí- ÇáÎÕÇÆÕ æÇáÊÍæáÇÊ ãÏÇÎáÉ ÇáÏßÊæÑ ÈÔíÑ ÛÑíÈ ãä ÇáÌÒÇÆÑ
ãÏÇÎáÉ ËÇáËÉ: ÌãÇáíøÉ ÇáÊøæÙíÝ ÇáÑøãÒíø ááÛÉ Ýí ÃÔÚÇÑ ÇáãÊÕæøÝÉ ÇáÞÏÇãì æÇáãÚÇÕÑíä äÝÍÇÊ ÕæÝíøÉ ÞÑÇÁÉ Ýí » ÊÑÇäíã áãÏÇÑÌ ÇáÑøæÍ » áÚÇÆÔÉ ÚãøæÑ ááÇÓÊÇÐ æÇáÃÏíÈ ÚÈÏ Çááå ÇáãÊøÞí ãä ÇáãÛÑÈ
ãÏÇÎáÉ ÑÇÈÚÉ » ßÑÇãÇÊ ÇáäÎáÉ Èíä ÇáÔøÚÑ ÇáÊÕæøÝ: ÇÓÊÈÕÇÑ Ýí ãÇ æÑÇÁ ÇáÔßá æÇááøæä æÇáÅíÞÇÚ ááÏßÊæÑÉ ÍíÇÉ ÇáÎíÇÑí- ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÛÇÊ ÈÞÇÈÓ
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æÝì ÇáÓåÑÉ íßæä ÇáãæÚÏ ãÚ ÓåÑÉ ÔÚÑíøÉ æãæÓíÞíøÉ ÊÞíãåÇ ÇáÝÑÞÉ ÇáÕæÝíøÉ » ÏÎáÉ ÓíÏí ÈæÚáí »Úáì ÔÑÝ ÇáÖíæÝ
ÇáÃÍÏ 27 ÃßÊæÈÑ 2019
ÇáÝÞÑÇÊ ÇáÕÈÇÍíøÉ : ÇÎÊÊÇã ÝÚÇáíÇÊ ÇáÏæÑÉ æÊæÒíÚ ÇáÔåÇÆÏ æÇáÌæÇÆÒ Úáì ÇáãÔÇÑßíäÊáÇæÉ ÇáÈíÇä ÇáÎÊÇãí æÇáÊæÕíÇÊ
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ÇáÌãÚÉ 25 ÃßÊæÈÑ 2019
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ÇáÓÈÊ 26 äæÝãÈÑ 2017
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ÇáÃÍÏ 27 ÃßÊæÈÑ 2019
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En continu
- Hier 21:26 æÇÔäØä: äÏÚã ÍÞ ÇááÈäÇäííä Ýí ÇáÊÙÇåÑ ÇáÓáãí
- Hier 20:55 ÍãáÉ äÙÇÝÉ ßÈÑì Ýí ÚÏÏ ãä ÇáãÏä ÇáÊæäÓíÉ
- Hier 20:52 æÓÇã ÇáÔøÑÝ áÎíÑ ÎáÝ
- Hier 20:25 æÑÞÉ áÈäÇäíÉ.. æÑÞÉ ÊæäÓíÉ
|ÇáÚÔÇÁ
|ÇáãÛÑÈ
|ÇáÚÕÑ
|ÇáÙåÑ
|ÇáÔÑæÞ
|ÇáÝÌÑ
|19:04
|17:37
|15:10
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|06:32
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|
25°
|25°
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|:ÇáÑØÜÜæÈÉ
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|20°
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5.1 ßã/Ó
|:ÇáÜÜÑíÇÍ
|ÇáÇËäíä
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|ÇáÌãÚÉ
|25°-20
|28°-21
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( 92 666) ''åÇ äÈíá'' ÊÈßí æÊÊÈÑøÃ ãä äÈíá Ç
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( 85 358) Ýß ÇáÇÔÊÈÇß Èíä äÈíá ÇáÞÑæí æäÈíá
( 83 340) ÍÇÝÙ ÞÇÆÏ ÇáÓÈÓí ááØÝí ÇáÚãÇÑí : Ã
( 67 900) ÑÏ Úáì ãÇ æÑÏ Úáì áÓÇä ãíÉ ÇáÞÕæÑí
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( 63 344) Úáì ÞäÇÉ ÇáÊÇÓÚÉ: ÇÇáãæÇØäÉ ÇáÊí
( 62 213) ÎØíÑ ÌÏÇ.. C'est très grave
( 61 247) ''ÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÐÑÇÁ'' ÇáÍæÇÑ ÇáÊí
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