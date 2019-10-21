الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الايطالية توقعان غدا الثلاثاء اتفاقا لتنفيذ مشروع التبادل الطاقي التونسي الأوروبي

Lundi 21 Octobre 2019



وات

- يوقع القائمون على الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الايطالية لنقل الكهرباء، غدا الثلاثاء، اتفاقية تعاون في اطار مشروع التبادل الطاقي بين تونس والاتحاد الأوروبي.وأكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في بلاغ لها، ان هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم وتطوير البنية التحتية لنقل الكهرباء بتونس في اطار التمهيد لتعزيز مشروع التبادل الطاقي بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي.وكان المسؤول عن الإدارة العامة لمجمع الدراسات الاستراتيجية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، رفيق بالزاوية، قال في تصريح له في 17 أكتوبر 2017 ان مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، بقدرة 600 ميغواط، الذي لا يزال قيد الدرس، يحظى بإهتمام المفوضية الأوروبية.وتوقع بالزاوية، أنذاك، أن يبلغ حجم الدعم الأوروبي لمشروع الربط الكهربائي تونس/ايطاليا، مستوى 600 مليون أورو، مبرزا أن الدراسات التقنية ودراسات الأثر البيئي يتم إنجازها حاليا لتنفيذ المشروع الاستراتيجي الرامي الى تحقيق المزيج الطاقي وتأمين تزويد كامل البلاد.وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ، خالد قدور، قد اعلن في 17 نوفمبر 2017 عن ادراج تونس في قائمة الاتحاد الاوروبي لدعمها بهبة ب300 مليون يورو (حوالي 900 مليون دينار) لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.ويتمثل المشروع في ربط كهربائي بين تونس (الوطن القبلي) وايطاليا (صقلية) بتقنية التيار المستمر بطاقة 600 ميغاواط في مرحلة اولى لتبلغ 1200 ميغاواط في مرحلة ثانية وذلك عبر مد خط تحت بحري بطول 200 كلم.ويتضمن ذات المشروع بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر الى التيار المتردد بجهة منزل تميم بنابل وانجاز خطين للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية بولاية منوبة.