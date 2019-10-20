Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  

النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للإرتجال بالمهدية.. تفتحت القريحة واطلق عنان الإبداع

Dimanche 20 Octobre 2019

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - لم يجد الشباب المشارك في النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للإرتجال بالمهدية، الذي يختتم اليوم الأحد، إلا الركح والجمهور والقريحة الفياضة لسلب إعجاب الجماهيرواختبار ردود أفعالهم ومدى تعلقهم بالمشاهد المبتكرة.

واستطاعات الدورة الرابعة، من خلال عرض ارتجال كبير اختتم فعالياتها، أن يسلط الضوء على ملكة شبابية غاية في الإبداع ومواهب تنتظر فقط التأطير والعناية والدعم حتى لا تهدر، حيث قدم المشاركون من فنانين وشبان شغوفين، من تونس العاصمة وصفاقس والقصرين إلى جانب ضيوف من الجزائر والمغرب وايطاليا وفرنسا وبلجيكا، طيلة أربعة أيام، مجموعة من القصص اليومية والمشاغل الإنسانية في صور مبتكرة تخاطب العقل والإحساس.


وقد خرجت الدورة عن المألوف لتطوف بالركح بين دور الثقافة والمؤسسات التربوية وتقترب أكثر من المواهب المكبوتة لدى التلاميذ والشبان وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى الآخر بطرق فنية مختلفة.

وتضمنت برمجة الدورة، التي سهرت المندوبية الجهوية للثقافة على تأمينها بمشاركة جمعية منار للإرتجال بالمهدية، ورشات في مسرح الإرتجال تحت إشراف ومتابعة أساتذة مختصين ومؤطرين في الفن الرابع.
واشتملت البرمجة على مباريات في الإرتجال بين مجموعات من المبدعين من تونس والعالم وعروض فنية بفضاء جمعية صيانة المدينة مع عرض مسرحي مفتوح بإحدى المقاهي العتيقة بمدينة المهدية.

  
  
     
  
cadre-8387b72545a4fe2ef007986fdc6fcd62-2019-10-20 20:04:53






0 de 0 commentaires pour l'article 191309



En continu

الأحد 20 أكتوبر 2019 | 21 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:39 15:11 12:11 06:31 05:05
25°
 25° % 61 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
25°-2330°-2128°-2128°-2125°-18
  • Avoirs en devises
    18567,9

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,14330 DT        1$ =2,83693 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   1049,4 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571600406|191309 170|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires