النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للإرتجال بالمهدية.. تفتحت القريحة واطلق عنان الإبداع

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - لم يجد الشباب المشارك في النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للإرتجال بالمهدية، الذي يختتم اليوم الأحد، إلا الركح والجمهور والقريحة الفياضة لسلب إعجاب الجماهيرواختبار ردود أفعالهم ومدى تعلقهم بالمشاهد المبتكرة.
واستطاعات الدورة الرابعة، من خلال عرض ارتجال كبير اختتم فعالياتها، أن يسلط الضوء على ملكة شبابية غاية في الإبداع ومواهب تنتظر فقط التأطير والعناية والدعم حتى لا تهدر، حيث قدم المشاركون من فنانين وشبان شغوفين، من تونس العاصمة وصفاقس والقصرين إلى جانب ضيوف من الجزائر والمغرب وايطاليا وفرنسا وبلجيكا، طيلة أربعة أيام، مجموعة من القصص اليومية والمشاغل الإنسانية في صور مبتكرة تخاطب العقل والإحساس.
وقد خرجت الدورة عن المألوف لتطوف بالركح بين دور الثقافة والمؤسسات التربوية وتقترب أكثر من المواهب المكبوتة لدى التلاميذ والشبان وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى الآخر بطرق فنية مختلفة.
وتضمنت برمجة الدورة، التي سهرت المندوبية الجهوية للثقافة على تأمينها بمشاركة جمعية منار للإرتجال بالمهدية، ورشات في مسرح الإرتجال تحت إشراف ومتابعة أساتذة مختصين ومؤطرين في الفن الرابع.
واشتملت البرمجة على مباريات في الإرتجال بين مجموعات من المبدعين من تونس والعالم وعروض فنية بفضاء جمعية صيانة المدينة مع عرض مسرحي مفتوح بإحدى المقاهي العتيقة بمدينة المهدية.
واستطاعات الدورة الرابعة، من خلال عرض ارتجال كبير اختتم فعالياتها، أن يسلط الضوء على ملكة شبابية غاية في الإبداع ومواهب تنتظر فقط التأطير والعناية والدعم حتى لا تهدر، حيث قدم المشاركون من فنانين وشبان شغوفين، من تونس العاصمة وصفاقس والقصرين إلى جانب ضيوف من الجزائر والمغرب وايطاليا وفرنسا وبلجيكا، طيلة أربعة أيام، مجموعة من القصص اليومية والمشاغل الإنسانية في صور مبتكرة تخاطب العقل والإحساس.
وقد خرجت الدورة عن المألوف لتطوف بالركح بين دور الثقافة والمؤسسات التربوية وتقترب أكثر من المواهب المكبوتة لدى التلاميذ والشبان وإتاحة الفرصة لها للوصول إلى الآخر بطرق فنية مختلفة.
وتضمنت برمجة الدورة، التي سهرت المندوبية الجهوية للثقافة على تأمينها بمشاركة جمعية منار للإرتجال بالمهدية، ورشات في مسرح الإرتجال تحت إشراف ومتابعة أساتذة مختصين ومؤطرين في الفن الرابع.
واشتملت البرمجة على مباريات في الإرتجال بين مجموعات من المبدعين من تونس والعالم وعروض فنية بفضاء جمعية صيانة المدينة مع عرض مسرحي مفتوح بإحدى المقاهي العتيقة بمدينة المهدية.
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Par:scorpio (France )
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