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حملة نظافة كبرى بمدينة سيدي بوزيد

Dimanche 20 Octobre 2019

Dimanche 20 Octobre 2019
وات - انتظمت صباح اليوم الاحد بمدينة سيدي بوزيد حملة نظافة كبرى على امتداد الشارع الرئيسي للمدينة وعدد اخر من الاحياء وذلك ببادرة من شباب الولاية.
وشارك في الحملة المئات من المتطوعين من مختلف الاعمار والفئات الاجتماعية بالاضافة الى ممثلين عن البلدية وعدد من الادارات الجهوية وخاصة منها التجهيز .
وبادرت البلدية بتوفير معدات التنظيف من شاحنات وحاويات واكياس بلاستيكية وغيرها.
كما سعت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالجهة الى توفير الدهن والمياه المعدنية والاكلات الخفيفة والازياء.

ويتم خلال الحملة ازالة الاعشاب الطفيلية وجمع الفضلات واعادة دهن الرصيف وتهذيب الاشجار بالاضافة الى اعادة دهن حاويات النظافة.
وبين عبد القادر عافي رئيس بلدية سيدي بوزيد في تصريح لـ(وات) ان البلدية والادارات الجهوية ذات العلاقة قامت بمساندة مجهودات المتطوعين وتشجيعهم من خلال توفير مختلف مستلزمات النظافة وتسخير اعوان النظافة لتحويل الفضلات الى المصب.
كما ستقوم خلال الايام القادمة بعقد شراكات مع الجمعيات المعنية لمواصلة حملات اخرى في النظافة وفي مواضيع اخرى تخص بالاساس التشجيع على الانخراط في العفو الجبائي.
ويشار الى أنه تم القيام بعدد اخر من حملات النظافة ببقية معتمديات الولاية.

  
  
     
  
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