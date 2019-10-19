كرة اليد - كاس امم افريقيا ( تونس 2020) - نتائج عملية القرعة

Samedi 19 Octobre 2019
وات - اسفرت عملية القرعة الخاصة بنهائيات كاس امم افريقيا لكرة اليد ( تونس 2020) التي جرت مساء اليوم بتونس بحضور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن النتائج التالية.
المجموعة الاولى مصر /كونغو الديمقراطية /غينيا / كينيا
المجموعة الثانية انغولا/ غابون/ نيجيريا / لييبا
المجموعة الثالثة تونس/ الكامرون/ كوت ديفوار / الراس الاخضر
المجموعة الرابعة ( خمسة منتخبات) المغرب/ الجزائر/ كونغو/ السنغال / زامبيا
وستجري مقابلات البطولة الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020 بمشاركة 17 منتخبا بتونس من 16 الى 26 جانفي 2020 .
وتجمع المباراة الافتتاحية يوم 16 جانفي المنتخب التونسي بمنتخب الراس الاخضر ( المجموعة الثالثة)
المجموعة الاولى مصر /كونغو الديمقراطية /غينيا / كينيا
المجموعة الثانية انغولا/ غابون/ نيجيريا / لييبا
المجموعة الثالثة تونس/ الكامرون/ كوت ديفوار / الراس الاخضر
المجموعة الرابعة ( خمسة منتخبات) المغرب/ الجزائر/ كونغو/ السنغال / زامبيا
وستجري مقابلات البطولة الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020 بمشاركة 17 منتخبا بتونس من 16 الى 26 جانفي 2020 .
وتجمع المباراة الافتتاحية يوم 16 جانفي المنتخب التونسي بمنتخب الراس الاخضر ( المجموعة الثالثة)
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Par:essoltan (France )
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