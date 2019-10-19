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كرة اليد - كاس امم افريقيا ( تونس 2020) - نتائج عملية القرعة

Samedi 19 Octobre 2019

Samedi 19 Octobre 2019
وات - اسفرت عملية القرعة الخاصة بنهائيات كاس امم افريقيا لكرة اليد ( تونس 2020) التي جرت مساء اليوم بتونس بحضور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن النتائج التالية.

المجموعة الاولى مصر /كونغو الديمقراطية /غينيا / كينيا


المجموعة الثانية انغولا/ غابون/ نيجيريا / لييبا

المجموعة الثالثة تونس/ الكامرون/ كوت ديفوار / الراس الاخضر

المجموعة الرابعة ( خمسة منتخبات) المغرب/ الجزائر/ كونغو/ السنغال / زامبيا

وستجري مقابلات البطولة الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020 بمشاركة 17 منتخبا بتونس من 16 الى 26 جانفي 2020 .
وتجمع المباراة الافتتاحية يوم 16 جانفي المنتخب التونسي بمنتخب الراس الاخضر ( المجموعة الثالثة)

  
  
     
  
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