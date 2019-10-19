كرة اليد - كاس امم افريقيا ( تونس 2020) - نتائج عملية القرعة

Samedi 19 Octobre 2019



وات

- اسفرت عملية القرعة الخاصة بنهائيات كاس امم افريقيا لكرة اليد ( تونس 2020) التي جرت مساء اليوم بتونس بحضور منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد عن النتائج التالية.المجموعة الاولى مصر /كونغو الديمقراطية /غينيا / كينياالمجموعة الثانية انغولا/ غابون/ نيجيريا / لييباالمجموعة الثالثة تونس/ الكامرون/ كوت ديفوار / الراس الاخضرالمجموعة الرابعة ( خمسة منتخبات) المغرب/ الجزائر/ كونغو/ السنغال / زامبياوستجري مقابلات البطولة الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية 2020 بمشاركة 17 منتخبا بتونس من 16 الى 26 جانفي 2020 .وتجمع المباراة الافتتاحية يوم 16 جانفي المنتخب التونسي بمنتخب الراس الاخضر ( المجموعة الثالثة)