بنزرت: مدينة غار الملح تحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

Samedi 19 Octobre 2019



وات

- أحيت مدينة غار الملح من ولاية بنزرت، والمتحصلة على جائزة "مدينة "رامسار"، اليوم السبت، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، وذلك تحت شعار "معا للحد من التلوث البلاستيكي"، تم تأثيثه بجملة من الفقرات العلمية والتوعوية والتحسيسية، بحضور ممثلين عن الجمعية التونسية لأحباء الطيور والغرفة الفتية الاقتصادية العالمية والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ودار الثقافة، إلى جانب مصالح الصندوق العالمي للطبيعة.وتضمّنت فقرات هذه التظاهرة الاحتفالية، التي أشرف على فعالياتها رئيس المجلس الجهوي للبيئة محمد قويدر، تقديم وعرض عدد من المحاضرات العلمية والمعارض والرسومات وورشات تعليمية وتثقيفية، شدت انتباه الحضور من مختلف الفئات والشرائح العمرية والاجتماعية والمهنية ولاقت استحسانهم، والتي تمحورت حول عوالم وأسرار عيش الطيور وطرق وأساليب هجرتها وسبل حمايتها من أخطار التلوث البلاستيكي خاصة، وغيرها من المؤثرات البيئيّة الدخيلة على الطبيعة.ونظم بالمناسبة عدد من الجوّالة، نزهات بيئية بالمنطقة، تم خلالها إطلاق عدد من الطيور في الطبيعة وإعطاء اشارة انطلاق مرحلة جديدة من الدراسات العلمية المعمقة حول كيفية عيش واستيطان الطيور المهاجرة ببحيرة غار الملح.ويشار الى أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة ستتواصل حتى يوم غد الاحد 20 أكتوبر الجاري، علما وأنه واكبها كل من معتمد المنطقة، رؤوف كريم ورئيس بلدية غار الملح، مصطفى بوبكر، والمندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية، انجي الدقي، ورئيس الجمعية التونسية لأحباء الطيور، محمد الهادي عيسى، وثلة من مكونات المجتمع المدني النشيط بالمنطقة وخارجها.