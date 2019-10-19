الرئيس الصيني ''جينبينغ'' يهنئ الرئيس المنتخب قيس سعيد ويؤكد حرصه على العمل معه على دعم علاقات التعاون بين البلدين

Samedi 19 Octobre 2019
وات - وجه الرئيس الصيني "شي جينبينغ"، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، عبر له فيها باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب الصينيين عن أحر التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لتونس، وعن يقينه بأن الدولة التونسية ستحافظ في ظل قيادته على أمنها واستقرارها وستحقق تقدما مطردا في مسيرة البناء.
وأكد الرئيس الصيني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز راهنا بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين وكذلك في مستوى المبادلات البشرية التي ما فتئت تتعزز، والجديرة بالتثمين والتنويه، وفق تعبيره.
كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات الصينية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس المنتخب قيس سعيد من أجل دفع التعاون الصيني التونسي وتعزيزه، لاسيما، في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وأكد الرئيس الصيني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز راهنا بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين وكذلك في مستوى المبادلات البشرية التي ما فتئت تتعزز، والجديرة بالتثمين والتنويه، وفق تعبيره.
كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات الصينية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس المنتخب قيس سعيد من أجل دفع التعاون الصيني التونسي وتعزيزه، لاسيما، في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
En continu
- Hier 21:23 وتبقى شهرزاد حلما يعانق الوطن
- Hier 17:15 نـعـي الوعي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:06
|17:40
|15:12
|12:11
|06:30
|05:04
|
27°
|26°
|% 54
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-22
|31°-21
|30°-21
|28°-21
|28°-20
Follow @babnet_Tunisie
(279 243) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 631) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 331) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 217) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 92 426) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 91 290) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 140) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 283) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 728) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 74 150) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 73 896) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 67 553) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 101) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 999) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 64 451) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 148) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 884) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 57 801) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 826) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 619) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:karimyousef (France )
Sur: عصام الشابي: السيستام بدأ محاسبة الرئيس قبل تسلم مهامه