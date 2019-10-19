الرئيس الصيني ''جينبينغ'' يهنئ الرئيس المنتخب قيس سعيد ويؤكد حرصه على العمل معه على دعم علاقات التعاون بين البلدين

Samedi 19 Octobre 2019



وات

- وجه الرئيس الصيني "شي جينبينغ"، رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، عبر له فيها باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب الصينيين عن أحر التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لتونس، وعن يقينه بأن الدولة التونسية ستحافظ في ظل قيادته على أمنها واستقرارها وستحقق تقدما مطردا في مسيرة البناء.وأكد الرئيس الصيني، في ذات الرسالة، على ما يجمع البلدين من علاقات صداقة عريقة تتميز راهنا بالثقة القوية المتبادلة على المستوى السياسي والتعاون المثمر في مختلف الميادين وكذلك في مستوى المبادلات البشرية التي ما فتئت تتعزز، والجديرة بالتثمين والتنويه، وفق تعبيره.كما جدد التأكيد على ما يوليه من أهمية بالغة لتطوير العلاقات الصينية التونسية وتطلعه للعمل سويا مع الرئيس المنتخب قيس سعيد من أجل دفع التعاون الصيني التونسي وتعزيزه، لاسيما، في إطار البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.