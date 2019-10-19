سبعة منتخبات افريقية في مونديال مصر 2021

Samedi 19 Octobre 2019



وات

- اعلن منصورو اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد مساء اليوم بتونس ان افريقيا ستكون ممثلة بصفة استثنائية بسبعة منتخبات في نهائيات كاس العالم لكرة اليد 2021 بمصر والتي ستقام لاول مرة ب32 منتخبا بعد ان كانت تقتصر سابقا على 24 منتخبا وتقدم اريمو بشكره الى الاتحاد الدولي لكرة اليد والى تونس ومصر ودورهما في اعلاء صورة تميز كرة اليد الافريقية على الصعيد العالمي بما ساعد على تمكين افريقيا من حق المشاركة ب7 منتخبات في المونديال المصري عام 2021.ويذكر ان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد يحضر اليوم بضاحية قمرت حفل عملية القرعة الخاصة بكاس امم افريقيا ( تونس 2020)