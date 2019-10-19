انطلاق حملة سليم شاكر الوطنية للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار ''وانت خممت في روحك''

Samedi 19 Octobre 2019



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- انطلقت اليوم السبت بالفضاء النموذجي للأسرة بالعمران الأعلى بولاية تونس حملة سليم شاكر الوطنية للتقصي المبكر لسرطان الثدي في نسختها الثالثة تحت شعار"وانت خممت في روحك" لتتواصل الى غاية 30 اكتوبر الجاري وذلك في اطار فعاليات شهر اكتوبر الوردي واحتفالا باليوم العالمي لمكافحة سرطان الثدي الموافق ل 19 اكتوبر من كل سنة.وأفادت مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ناهد الراجحي بالمناسبة ان الحملة ترمي لرفع الوعي لدى أكبر عدد ممكن من النساء خاصة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 69 سنة وتحسيسهن بضرورة التقصي المبكر لسرطان الثدي الذي شهد انتشارا في صفوفهن خلال السنوات الأخيرة حسب قولها.وأكدت الراجحي في هذا الصدد على وجوب العمل على الحد من عوامل خطر الاصابة بهذا المرض والحد من تبعاته لاسيما وانه اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بنمط الحياة لافتة الى ان آخر الدراسات في المجال توصلت الى وجود علاقة وطيدة بين الحالة النفسية للمرأة سواء تعلق الامر بالغضب أو الكبت أو الاحباط وظهور سرطان الثدي.وشددت على ضرورة ان تولي المراة اهتماما بنفسها من خلال تخصيص مساحة زمنية خاصة بها بعيدا عن مشاغل الحياة لضمان توازنها النفسي والعاطفي للوقاية من سرطان الثدي علاوة على إجراء فحوصات ذاتية وفحص بالموجات فوق الصوتية للحالات المشكوك فيها للتوقي من هذا الداء.من جانبها حثت القابلة بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس هاجر التليلي الحاضرات على القيام بفحص فردي شهري والفحص السريري للثدي مرة كل سنة في اطار المتابعة والحفاظ على سلامتهن خاصة وان اكتشاف المرض في مراحله الاولى يضمن نسبة التعافي منه بشكل نهائي مائة بالمائة وفق تقديرها.وبينت التليلي ان ابرز عوامل الاصابة بهذا المرض تتمثل في التقدم في العمر والتدخين والإصابة السابقة بسرطان الثدي ووجود تاريخ عائلي للإصابة به اضافة لبلوغ الفتاة قبل سن 12 سنة وبلوغ سن اليأس في عمر متأخر والعلاج الهرموني لانقطاع الطمث.وتتمثل الاعراض وفق المتحدثة في كتل في الثدي او مناطق يختلف ملمسها عن مناطق الثدي وتغيرات في حجم او شكل الثدي وافرازات دموية الى جانب تغير في ملمس الجلد على غرار حدوث خشونة فيه داعية الحاضرات الى ضرورة الابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي علاوة على الفحص المبكر للثدي ومراجعة الطبيب بشكل دوري للتوقي من الاصابة بهذا المرض.من جهتها اعتبرت وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي ان مثل هذه الحملات التحسيسية تدخل ضمن أوليات الوزارة بالشراكة مع جميع الاطراف المعنية لضمان صحة المرأة وحماية المجتمع من المخاطر التي تتهدده لافتة الى ان اختيار شعار الحملة يأتي تخليدا لذكرى الفقيد وزير الصحة السابق سليم شاكر.يشار الى ان سرطان الثدي يعد اكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء في العالم حيث تسجل 1.38 مليون اصابة جديدة سنويا و 458 الف حالة وفاة بسببه سنويا معظم الوفيات تحدث في الدول الفقيرة والنامية اضافة الى ان ما بين 5 الى 10 بالمائة من حالته ناجمة عن طفرة جينية متوارثة عبر الأجيال وذلك حسب آخر احصائيات قدمها الديوان الوطني للآسرة والعمران البشري.