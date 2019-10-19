الاتحاد العام التونسي للطلبة يبرز ، في رسالة لرئيس الجمهورية المنتخب، ضرورة الانطلاق العاجل في إصلاح منظومة التعليم العالي العمومي

Samedi 19 Octobre 2019
وات - أبرز الاتحاد العام التونسي للطلبة، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الجمهورية المنتخب، قيس سعيد، ضرورة الانطلاق العاجل في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي العمومي،تكون هذه المنظمة الطلابية، شريكا رئيسيا فيها مع كل المتدخلين في الشأن الجامعي باعتباره شأنا وطنيا له أولوية قصوى، وذلك من أجل رسم خارطة طريق تعيد بوصلة الجامعة التونسية نحو مصلحة الوطن وقضاياه.
وشدد الاتحاد العام التونسي للطلبة، في رسالته التي نشرها على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وضمنها تهنئة الرئيس المنتخب بفوزه " المستحق في الدورة الثانية للانتخاتبات الرئاسية السابقة أوانها"، على أن الجامعة التونسية تستوجب لفتة جدية وإيجاد حلول عملية ومستعجلة لإنقاذها مما تعانيه من مشاكل عديدة وجب على الجميع التكاتف لإصلاحها بشراكة حقيقية من أجل حمايتها وتحقيق ريادتها وعودتها إلى المحور الرئيسي لأهدافها.
وأشارالإتحاد إلى أن الجامعة العمومية هي المسؤولة على تربية الطلبة تربية وطنية متجذرة في الهوية التونسية وعلى حمايتهم من خطر الارهاب والانحراف وتهيئتهم لمجابهة ثقافة الموت، كما تقوم على تكوين "طاقة شبابية تحلم بمستقبل أفضل لها ولعائلاتها ولوطنها على حد سواء، وتمثل ، في المستقبل طاقة، المؤسسات الوطنية ووقود الاستقرار الاقتصادي"، وانتاج بحوث علمية الاجابة المرجوة على حاجيات الوطن ومؤسساته في كل المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وجدّد الاتحاد انفتاحه لمشاركة كل المتدخلين في الشأن الجامعي باعتباره شأنا وطنيا ذي أولوية قصوى.
وشدد الاتحاد العام التونسي للطلبة، في رسالته التي نشرها على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، وضمنها تهنئة الرئيس المنتخب بفوزه " المستحق في الدورة الثانية للانتخاتبات الرئاسية السابقة أوانها"، على أن الجامعة التونسية تستوجب لفتة جدية وإيجاد حلول عملية ومستعجلة لإنقاذها مما تعانيه من مشاكل عديدة وجب على الجميع التكاتف لإصلاحها بشراكة حقيقية من أجل حمايتها وتحقيق ريادتها وعودتها إلى المحور الرئيسي لأهدافها.
وأشارالإتحاد إلى أن الجامعة العمومية هي المسؤولة على تربية الطلبة تربية وطنية متجذرة في الهوية التونسية وعلى حمايتهم من خطر الارهاب والانحراف وتهيئتهم لمجابهة ثقافة الموت، كما تقوم على تكوين "طاقة شبابية تحلم بمستقبل أفضل لها ولعائلاتها ولوطنها على حد سواء، وتمثل ، في المستقبل طاقة، المؤسسات الوطنية ووقود الاستقرار الاقتصادي"، وانتاج بحوث علمية الاجابة المرجوة على حاجيات الوطن ومؤسساته في كل المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وجدّد الاتحاد انفتاحه لمشاركة كل المتدخلين في الشأن الجامعي باعتباره شأنا وطنيا ذي أولوية قصوى.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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