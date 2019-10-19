يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي غدا الاحد بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس

Samedi 19 Octobre 2019
وات - تنظم الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي غدا الأحد بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس يوما مفتوحا لتقصي سرطان الثدي تحت شعار "اتفقد روحك" وذلك في اطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي العالمي.
وتندرج هذه التظاهرة التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنة 2010، في اطار التحسيس بأهمية الوقاية من سرطان الثدي الذي يعتبر المرض الأكثر شيوعا لدى المرأة في تونس إذ يمثل 30 بالمائة من مجموع الأمراض السرطانية التي تصيب المرأة مقابل 1 بالمائة فقط للرجال حيث تسجل تونس سنويا حوالي 2500 إصابة جديدة.
وسيتم خلال هذا اليوم المفتوح تنظيم عيادات مجانية سيؤمنها عدد من الأطباء الأخصائيين في هذا المجال للكشف عن هذا المرض كما سيكونون في الاستماع إلى مختلف التساؤلات لتقديم التوضيحات اللازمة حول كيفية التوقي منه.
يذكر أن الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي قد تأسست سنة 2005 وهي تهدف أساسا إلى التوعية والإحاطة النفسية بالنساء المصابات بسرطان الثدي، والتكفل المادي بعلاج بعض الحالات من العائلات محدودة الدخل والفئات الهشة.
كما تقوم الجمعية على امتداد كامل السنة بتنظيم قوافل صحية في مختلف انحاء الجمهورية لتحسيس المرأة بصفة عامة والمراة الريفية بصفة خاصة بضرورة التقصي المبكر لهذا المرض كما تؤدي زيارات ميدانية إلى معهد صالح عزيز لتقديم الدعم المادي والرعاية النفسية للمرأة المصابة حديثا بهذا الداء.
وتندرج هذه التظاهرة التي دأبت الجمعية على تنظيمها منذ سنة 2010، في اطار التحسيس بأهمية الوقاية من سرطان الثدي الذي يعتبر المرض الأكثر شيوعا لدى المرأة في تونس إذ يمثل 30 بالمائة من مجموع الأمراض السرطانية التي تصيب المرأة مقابل 1 بالمائة فقط للرجال حيث تسجل تونس سنويا حوالي 2500 إصابة جديدة.
وسيتم خلال هذا اليوم المفتوح تنظيم عيادات مجانية سيؤمنها عدد من الأطباء الأخصائيين في هذا المجال للكشف عن هذا المرض كما سيكونون في الاستماع إلى مختلف التساؤلات لتقديم التوضيحات اللازمة حول كيفية التوقي منه.
يذكر أن الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي قد تأسست سنة 2005 وهي تهدف أساسا إلى التوعية والإحاطة النفسية بالنساء المصابات بسرطان الثدي، والتكفل المادي بعلاج بعض الحالات من العائلات محدودة الدخل والفئات الهشة.
كما تقوم الجمعية على امتداد كامل السنة بتنظيم قوافل صحية في مختلف انحاء الجمهورية لتحسيس المرأة بصفة عامة والمراة الريفية بصفة خاصة بضرورة التقصي المبكر لهذا المرض كما تؤدي زيارات ميدانية إلى معهد صالح عزيز لتقديم الدعم المادي والرعاية النفسية للمرأة المصابة حديثا بهذا الداء.
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Par:karimyousef (France )
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