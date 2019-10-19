صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يحدد 30 نوفمبر القادم كآخر أجل لقبول ملفات الانتفاع بالجراية الوقتية للأيتام

Samedi 19 Octobre 2019



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- حدد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم السبت 30 نوفمبر 2019 كآخرأجل لقبول ملفات تجديد الانتفاع بالجراية الوقتية للأيتام بعنوان البنت التي لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها واللاتي تجاوزن سن الـ21 سنة.وأوضح الصندوق في بلاغ له على الصفحة الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" لوزارة الشؤون الاجتماعية أنه يستوجب على كافة المنتفعات بالجراية الوقتية ايداع الوثائق المطلوبة بأقرب مركز جهوي أو محلي لمقر الاقامة وذلك لمواصلة الانتفاع بصرف الجرايات.وشددت مصالح الصندوق على ضرورة ايداع الوثائق اللازمة في الآجال المحددة حتى لا تضطر الى ايقاف الانتفاع بصرف الجراية.وضمن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في البلاغ جميع الوثائق المطلوبة وهي مضمون ولادة لم يمض على استخراجه من دفاتر الحالة المدنية أكثر من 3 أشهر فضلا عن شهادة في عدم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي حال الانخراط الادلاء بكشف في الاجور المصرح بها.كما يستوجب على المنتفعات ادلاء بشهادة في عدم افتتاح الحق في جراية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة الى المنتفعات المنخرطات بهذا الصندوق واللاتي تجاوزن سن الـ50 سنة الى جانب التصريح بالدخل لسنة 2018 وتصريح على الشرف في عدم الشغل ويكون معرف بالامضاء ومطبوعة الالتزام مع التعريف بالامضاء.