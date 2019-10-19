كرة اليد: النجم الساحلي يفوز بشرف تنظيم كاس افريقيا للاندية البطلة

Samedi 19 Octobre 2019



وات

- فاز فريق النجم الساحلي لكرة اليد امس الجمعة بشرف تنظيم مسابقة كأس إفريقيا للأندية الأبطال التي ستقام في أكتوبر 2020 وذلك على اثر زيارة وفد عن الاتحاد الافريقي للعبة الى مدينة سوسة .وستحضن القاعة الاولمبية بسوسة وقاعة حمام سوسة مباريات كاس افريقيا للاندية لكرة اليد التي سينظمها فريق النجم الرياضي الساحلي لأول مرة في تاريخه.