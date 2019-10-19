كرة القدم : المنتخب التونسي للأواسط في تربص تحضيري جديد

Samedi 19 Octobre 2019
وات - ينطلق المنتخب الوطني للأواسط لكرة القدم (مواليد 2001) تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري في تربص تحضيري جديد بتونس من 21 الى 24 اكتوبر الجاري استعدادا لتصفيات كأس امم افريقيا 2021 .
ويتضمن هذا التربص الاعدادي ثلاث حصص تدريبية الاولى يوم الاثنين 24 أكتوبر بالملعب الفرعي بالمنزه والحصتان الثانية والثالثة بملعب احمد البصيري ببنزرت على ان ينتهي التربص بمباراتين وديتين الأولى امام النادي البنزرتي والثانية مع فريق منزل عبد الرحمان .
وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين وبرنامج التحضيرات :
الترجي الرياضي التونسي : سامر مرواني - زياد بريمة - فاروق ميموني - مهيب سالمي النجم الرياضي الساحلي : أحمد سليمان - محمد أمين هلال - عزيز بن عبدالله - نادر دبوبة النادي الإفريقي : محمد أمين زغادة - ريان الغربي- شهاب لعبيدي - أسامة حنزولي - قاسمي عزيز- دوسر بن يحمد - أحمد لعبيدي النادي الرياضي الصفاقسي : علاء غرام - عبد الله عمري - بشير غرياني الإتحاد الرياضي المنستيري : أدم قريشي الإتحاد الرياضي ببن قردان : شوقي بن خذر الملعب التونسي : سيف بالهادي المستقبل الرياضي بالمرسى : عثمان القروي - يوسف شتاوي جندوبة الرياضية : أبراهيم الفرشيشي أولمبيك مدنين : مهيب شماخي
البرنامج :
تجمع اللاعبين يوم الاثنين 21 اكتوبر على الساعة 14 تمارين على الساعة 15 بالملعب الفرعي بالمنزه يوم الثلاثاء 22 اكتوبر تمارين على الساعة 09 بملعب أحمد البصيري ببنزرت س 16 بمنزل عبد الرحمان يوم الاربعاء 23 سبتمبر الساعة 15 مباراة ودية ضد النادي البنزرتي يوم الخميس 24 سبتمبر الساعة 10 مباراة ودية مع فريق منزل عبد الرحمان .
ويتضمن هذا التربص الاعدادي ثلاث حصص تدريبية الاولى يوم الاثنين 24 أكتوبر بالملعب الفرعي بالمنزه والحصتان الثانية والثالثة بملعب احمد البصيري ببنزرت على ان ينتهي التربص بمباراتين وديتين الأولى امام النادي البنزرتي والثانية مع فريق منزل عبد الرحمان .
وفيما يلي قائمة اللاعبين المدعوين وبرنامج التحضيرات :
الترجي الرياضي التونسي : سامر مرواني - زياد بريمة - فاروق ميموني - مهيب سالمي النجم الرياضي الساحلي : أحمد سليمان - محمد أمين هلال - عزيز بن عبدالله - نادر دبوبة النادي الإفريقي : محمد أمين زغادة - ريان الغربي- شهاب لعبيدي - أسامة حنزولي - قاسمي عزيز- دوسر بن يحمد - أحمد لعبيدي النادي الرياضي الصفاقسي : علاء غرام - عبد الله عمري - بشير غرياني الإتحاد الرياضي المنستيري : أدم قريشي الإتحاد الرياضي ببن قردان : شوقي بن خذر الملعب التونسي : سيف بالهادي المستقبل الرياضي بالمرسى : عثمان القروي - يوسف شتاوي جندوبة الرياضية : أبراهيم الفرشيشي أولمبيك مدنين : مهيب شماخي
البرنامج :
تجمع اللاعبين يوم الاثنين 21 اكتوبر على الساعة 14 تمارين على الساعة 15 بالملعب الفرعي بالمنزه يوم الثلاثاء 22 اكتوبر تمارين على الساعة 09 بملعب أحمد البصيري ببنزرت س 16 بمنزل عبد الرحمان يوم الاربعاء 23 سبتمبر الساعة 15 مباراة ودية ضد النادي البنزرتي يوم الخميس 24 سبتمبر الساعة 10 مباراة ودية مع فريق منزل عبد الرحمان .
En continu
- Hier 21:23 وتبقى شهرزاد حلما يعانق الوطن
- Hier 17:15 نـعـي الوعي
- Hier 16:39 الإمارات تقترح علينا رؤساء حكومة ..!
- Hier 16:11 مائدة مستديرة حول ''التمويل البديل للأفلام''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:06
|17:40
|15:12
|12:11
|06:30
|05:04
|
30°
|30°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|30°-24
|31°-21
|30°-21
|28°-21
|28°-20
Follow @babnet_Tunisie
(278 960) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 625) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 286) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 200) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 92 242) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 91 232) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 073) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 279) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 72 594) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 72 104) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 67 548) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 241) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 66 091) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 593) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 64 440) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 141) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 859) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 57 439) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 816) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 617) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:slimene (France )
Sur: حزب العمال يدعم احتجاجات لبنان ويدعو التونسيين الى التحضير للاحتجاج