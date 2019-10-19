كرة القدم : المنتخب التونسي للأواسط في تربص تحضيري جديد

Samedi 19 Octobre 2019



وات

- ينطلق المنتخب الوطني للأواسط لكرة القدم (مواليد 2001) تحت اشراف المدرب ماهر الكنزاري في تربص تحضيري جديد بتونس من 21 الى 24 اكتوبر الجاري استعدادا لتصفيات كأس امم افريقيا 2021 .ويتضمن هذا التربص الاعدادي ثلاث حصص تدريبية الاولى يوم الاثنين 24 أكتوبر بالملعب الفرعي بالمنزه والحصتان الثانية والثالثة بملعب احمد البصيري ببنزرت على ان ينتهي التربص بمباراتين وديتين الأولى امام النادي البنزرتي والثانية مع فريق منزل عبد الرحمان .الترجي الرياضي التونسي : سامر مرواني - زياد بريمة - فاروق ميموني - مهيب سالمي النجم الرياضي الساحلي : أحمد سليمان - محمد أمين هلال - عزيز بن عبدالله - نادر دبوبة النادي الإفريقي : محمد أمين زغادة - ريان الغربي- شهاب لعبيدي - أسامة حنزولي - قاسمي عزيز- دوسر بن يحمد - أحمد لعبيدي النادي الرياضي الصفاقسي : علاء غرام - عبد الله عمري - بشير غرياني الإتحاد الرياضي المنستيري : أدم قريشي الإتحاد الرياضي ببن قردان : شوقي بن خذر الملعب التونسي : سيف بالهادي المستقبل الرياضي بالمرسى : عثمان القروي - يوسف شتاوي جندوبة الرياضية : أبراهيم الفرشيشي أولمبيك مدنين : مهيب شماخيتجمع اللاعبين يوم الاثنين 21 اكتوبر على الساعة 14 تمارين على الساعة 15 بالملعب الفرعي بالمنزه يوم الثلاثاء 22 اكتوبر تمارين على الساعة 09 بملعب أحمد البصيري ببنزرت س 16 بمنزل عبد الرحمان يوم الاربعاء 23 سبتمبر الساعة 15 مباراة ودية ضد النادي البنزرتي يوم الخميس 24 سبتمبر الساعة 10 مباراة ودية مع فريق منزل عبد الرحمان .