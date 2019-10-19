أيام قرطاج الموسيقية 2019: عرض ''100% لورنوار للورنوار'' من الكامرون يتوج بالتانيت الذهبي

Samedi 19 Octobre 2019
وات - توج العرض الموسيقي الإفريقي "100% لورنوار للورنوار" من الكامرون بجائزة التانيت الذهبي للمسابقة الرسمية لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها السادسة (11 - 18 أكتوبر 2019).
وتم الإعلان عن جوائز المسابقة الرسمية في دورتها لهذه السنة، خلال حفل اختتامها مساء اليوم الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.
وآلت جائزة التانيت الفضي لعرض "أليف" لخماسي أليف للموسيقى، وهو عمل من إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي مشترك.
و تحصل الفنان الفلسطيني فرج سليمان على جائزة التانيت البرونزي.
ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بعرض "طولونسو" للفنان "كانازووي" من بوركينافاسو.
وفي ما يتعلق بمسابقة المالوف، توجت فرقة "سيدي بوسعيد للمالوف والتراث الموسيقي البلد" بقيادة محمد علي بن الشيخ بجائزة التانيت الذهبي.
أما في ما يخص بقية الجوائز الموازية للمهرجان، فاز عرض "الولادة" للثنائي لبنى نعمان ومهدي شقرون بجائزة "تي في 5 موند" للمواهب الشابة بالمغرب العربي.
وتحصلت الفنانة التونسية صابرين الجنحاني على جائزة "الموسيقى 360" التي يمنحها المعهد الفرنسي بتونس.
وحصد العرض التونسي "قول تراه" لحليم يوسفي جائزتين هما: جائزة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وجائزة مهنية تتمثل في جولة موسيقية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وكانت جائزة مؤسسة دار الصورة تونس بباريس من نصيب كل من عروض "يوفا" لنصرالدين الشبلي و"زي" لصابرين الجنحاني و"دندري دندري - اكت 1" لمحمد خشناوي.
ومنحت "دار ايكام" جائزتها مناصفة للعرضين "ساوندسكايب" للفنان التونسي غسان فندري و"أليف" لخماسي أليف للموسيقى.
وتم الإعلان عن جوائز المسابقة الرسمية في دورتها لهذه السنة، خلال حفل اختتامها مساء اليوم الجمعة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.
وآلت جائزة التانيت الفضي لعرض "أليف" لخماسي أليف للموسيقى، وهو عمل من إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي مشترك.
و تحصل الفنان الفلسطيني فرج سليمان على جائزة التانيت البرونزي.
ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بعرض "طولونسو" للفنان "كانازووي" من بوركينافاسو.
وفي ما يتعلق بمسابقة المالوف، توجت فرقة "سيدي بوسعيد للمالوف والتراث الموسيقي البلد" بقيادة محمد علي بن الشيخ بجائزة التانيت الذهبي.
أما في ما يخص بقية الجوائز الموازية للمهرجان، فاز عرض "الولادة" للثنائي لبنى نعمان ومهدي شقرون بجائزة "تي في 5 موند" للمواهب الشابة بالمغرب العربي.
وتحصلت الفنانة التونسية صابرين الجنحاني على جائزة "الموسيقى 360" التي يمنحها المعهد الفرنسي بتونس.
وحصد العرض التونسي "قول تراه" لحليم يوسفي جائزتين هما: جائزة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وجائزة مهنية تتمثل في جولة موسيقية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وكانت جائزة مؤسسة دار الصورة تونس بباريس من نصيب كل من عروض "يوفا" لنصرالدين الشبلي و"زي" لصابرين الجنحاني و"دندري دندري - اكت 1" لمحمد خشناوي.
ومنحت "دار ايكام" جائزتها مناصفة للعرضين "ساوندسكايب" للفنان التونسي غسان فندري و"أليف" لخماسي أليف للموسيقى.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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