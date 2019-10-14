منوبة: تصدر قيس سعيد بمجموع 97016 صوتا على المترشح نبيل القروي

Lundi 14 Octobre 2019



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- انتهت في حدود الثالثة من صباح اليوم الاثنين بمركز الفرز والتجميع بالقطب التكنولوجي بمنوبة، عملية العد اليدوي والالي لنتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، وتم إصدار النتائج الحينية التالية بدائرة منوبة: نسبة التصويت العامة: 9ر58 بالمائة عدد الناخبين المرسمين: 224925 ناخبا أوراق التصويت :133199 صوت الأوراق الملغاة: 2173 ورقة الأوراق البيضاء: 491 ورقة الأصوات المصرح بها: 130535 صوتا المترشحين : قيس سعيد: 97016 صوتا نبيل القروي: 33519 صوتا.