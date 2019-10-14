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توزر: تحصل المترشح قيس سعيد على 83,40 بالمائة من الاصوات والمترشح نبيل القروي على 16,60 بالمائة من الاصوات

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - انتهت حوالي الساعة الواحدة فجرا عمليات العد لجميع المراكز بالدائرة الانتخابية بتوزر وذلك في المكتب المركزي لتجميع النتائج وتوزعت نسب التصويت حسب ما أعلنته الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات الى 83,40 بالمائة للمرشح قيس سعيد بحصوله على أصوات 35367 ناخبا وناخبة، وتحصل المرشح نبيل القروي على نسبة تصويت قدرت ب16,60 بالمائة لحصوله على أصوات 7040 ناخبا وناخبة.

وبلغت نسبة الاقبال على التصويت حسب المعطيات المحينة للهيئة الفرعية 56,83 بالمائة حيث أدلى 42958 من الناخبين بأصواتهم من جملة 75610 ناخبين مسجلين وبلغ مجموعة الأوراق الصحيحة 42407 اوراق فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 137 ورقة وبلغ مجموع الأوراق الملغاة 414 ورقة.


  
  
     
  
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