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مدنين: فوز قيس سعيد بنسبة 92 فاصل 31 بالمائة من الاصوات في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية

Lundi 14 Octobre 2019

Lundi 14 Octobre 2019
وات - اسفرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بالدائرة الانتخابية بمدنين عن فوز المرشح المستقل قيس سعيد بنسبة 92 فاصل 31 بالمائة من الاصوات بحصوله على 145 الف و777 صوتا من جملة 157 الف و919 صوتا تم التصريح بها بين المترشحين.

اما مرشح حزب قلب تونس نبيل القروي فقد تحصل على 12 الف و142 صوتا اي نسبة 7 فاصل 69 بالمائة من جملة الاصوات.
يذكر ان عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية بمدنين يبلغ 290 الف و480 ناخبا عدد اوراق التصويت المستخرجة من الصندوق: 159 الف و693 عدد اوراق التصويت الملغاة: 1322 ورقة عدد اوراق التصويت البيضاء : 452 ورقة.


  
  
     
  
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