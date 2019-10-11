رئاسية 2019- منوبة : تهجّم عنيف على أنصار نبيل القروي في مدينة المرناقية ورئيس الحملة يتّهم أنصار المترشح المنافس من التابعين لأحد الاحزاب

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تعرّض أنصار المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية رئيس حزب " قلب تونس" نبيل القروي مساء أمس الخميس الى تهجّم على موكب سيارتهم وسط مدينة المرناقية والاعتداء بالعنف على ناشطتين بالحزب إضافة إلى تمزيق صور المترشّح الملصقة على السيارات والإعلام واللافتات حسب تصريح رئيس حملة "قلب بتونس" في منوبة ايمن البوهالي صبيحة اليوم لصحفية مكتب (وات) بالجهة .
وذكر أنه أثناء عودة موكبهم فوجؤوا بمجموعة من الأشخاص ( حوالي 20 نفرا) بشارع الحبيب بورقيبة في وسط مدينة المرناقية تهاجم موكبهم المتكوّن من ثلاث سيارات وسيارة أجرة حيث تم تمزيق اللافتات والأعلام وصور المترشّح مع الاعتداء بالعنف على ثلاثة من أنصاره منهم فتاتان تمّ جذبهما من شعريهما ولكمهما وسط صدمة مرافقيهم الذين حاولوا الفرار بالسيارات لكن الاكتظاظ وسط مدينة المرناقية حال دون ذلك لتواصل المجموعة الكبيرة اعتداءها عليه، حسب قوله ,اضاف أنه تمّ تقديم شكاية فورية بمنطقة الامن الوطني في منوبة اين تم الاستماع إليه وإلى لمتضرّرتين.
وأفاد مصدر أمني انه فور تقديم شكاية بمركز الاستمرار تحوّل أعوان منطقة الامن الوطني بمنوبة الى عين المكان وتولّوا جلب أحد المظنون فيهم بتهمة الاعتداء بالعنف والاستماع الى أقواله لتأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بإطلاق سراحه وإحالته على انظارها بحالة تقديم فيما تمت احالة القضية الى فرقة الشرطة العدلية لمواصلة الابحاث وجلب بقية الاطراف المشاركة في هذا الاعتداء.
وشدّد رئيس الحملة على أن المعتدين هم من أنصار المترشح الرئاسي المنافس كانوا متجمهرين أثناء أمام مقر حزب حركة النهضة بالمرناقية عند مرورهم بالسيّارات وقد قاموا بمهاجتمهم في المقابل تمسّك المظنون فيه في المحضر الامني ببراءته مما نسب اليه مؤكّدا عدم انتمائه الى أيّة جهة حزبية او مساندته لأي مترشح رئاسي .
من جهته نفى الكاتب العام لحزب حركة النهضة بالمرناقية نور الدين الدريدي في تصريح لصحفيّة مكتب (وات) علاقة أنصاره بهذا الاعتداء، مؤكدا ان انصار الحركة بالمنطقة لا دخل لهم ولا علم بما حدث وأنهم دعاة صلح لا فتنة وخصام وان ما حدث لا يخدم مصلحة حركة النهضة ولا تونس، حسب تصريحه .
يذكر ان الحادثة قد اثرت سلبا على انشطة انصار القروي بمنوبة حسب تصريح رئيس الحملة اذ تقرر ايقاف الحملة اليوم الجمعة بعد تعرضهم الى مضايقات واستفزازات انتهت بالاعتداء البدني والهجوم على موكبهم مؤكدا ان تم خلال الحملة الانتخابية الحالية تنظيم نشاط وحيد من جملة ثلاثة أنشطة تم الاعلام عنها لدى الهيئة الفرعية وذلك تحسّبا لأيّ اعتداء أو مضايقة، حسب تعبيره.
وذكر أنه أثناء عودة موكبهم فوجؤوا بمجموعة من الأشخاص ( حوالي 20 نفرا) بشارع الحبيب بورقيبة في وسط مدينة المرناقية تهاجم موكبهم المتكوّن من ثلاث سيارات وسيارة أجرة حيث تم تمزيق اللافتات والأعلام وصور المترشّح مع الاعتداء بالعنف على ثلاثة من أنصاره منهم فتاتان تمّ جذبهما من شعريهما ولكمهما وسط صدمة مرافقيهم الذين حاولوا الفرار بالسيارات لكن الاكتظاظ وسط مدينة المرناقية حال دون ذلك لتواصل المجموعة الكبيرة اعتداءها عليه، حسب قوله ,اضاف أنه تمّ تقديم شكاية فورية بمنطقة الامن الوطني في منوبة اين تم الاستماع إليه وإلى لمتضرّرتين.
وأفاد مصدر أمني انه فور تقديم شكاية بمركز الاستمرار تحوّل أعوان منطقة الامن الوطني بمنوبة الى عين المكان وتولّوا جلب أحد المظنون فيهم بتهمة الاعتداء بالعنف والاستماع الى أقواله لتأذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بإطلاق سراحه وإحالته على انظارها بحالة تقديم فيما تمت احالة القضية الى فرقة الشرطة العدلية لمواصلة الابحاث وجلب بقية الاطراف المشاركة في هذا الاعتداء.
وشدّد رئيس الحملة على أن المعتدين هم من أنصار المترشح الرئاسي المنافس كانوا متجمهرين أثناء أمام مقر حزب حركة النهضة بالمرناقية عند مرورهم بالسيّارات وقد قاموا بمهاجتمهم في المقابل تمسّك المظنون فيه في المحضر الامني ببراءته مما نسب اليه مؤكّدا عدم انتمائه الى أيّة جهة حزبية او مساندته لأي مترشح رئاسي .
من جهته نفى الكاتب العام لحزب حركة النهضة بالمرناقية نور الدين الدريدي في تصريح لصحفيّة مكتب (وات) علاقة أنصاره بهذا الاعتداء، مؤكدا ان انصار الحركة بالمنطقة لا دخل لهم ولا علم بما حدث وأنهم دعاة صلح لا فتنة وخصام وان ما حدث لا يخدم مصلحة حركة النهضة ولا تونس، حسب تصريحه .
يذكر ان الحادثة قد اثرت سلبا على انشطة انصار القروي بمنوبة حسب تصريح رئيس الحملة اذ تقرر ايقاف الحملة اليوم الجمعة بعد تعرضهم الى مضايقات واستفزازات انتهت بالاعتداء البدني والهجوم على موكبهم مؤكدا ان تم خلال الحملة الانتخابية الحالية تنظيم نشاط وحيد من جملة ثلاثة أنشطة تم الاعلام عنها لدى الهيئة الفرعية وذلك تحسّبا لأيّ اعتداء أو مضايقة، حسب تعبيره.
1 de 1 commentaires pour l'article 190801
En continu
- Hier 19:06 آري بن ميناشي والحوار المصادر
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:17
|17:51
|15:20
|12:13
|06:23
|04:57
|
25°
|26°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|26°-18
|29°-18
|30°-20
|30°-21
|28°-21
Follow @babnet_Tunisie
(202 192) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(185 005) آخر عمليات سبر الآراء..
(147 220) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(123 276) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(121 070) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(110 217) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 81 832) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 557) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 75 539) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 66 168) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 64 404) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 63 776) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 114) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 61 735) خطير جدا.. C'est très grave
( 60 859) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 56 224) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 56 114) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 513) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 439) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 867) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: مرام بن عزيزة تعتذر لمتابعيها عن ما صدر منها في الفيديو المسرّب