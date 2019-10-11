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نحو إحداث قسم استعجالي جديد بمستشفى الرابطة بكلفة 6,6 مليون دينار

Vendredi 11 Octobre 2019

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - مثل متابعة مشروع بناء قسم استعجالي جديد بمستشفى الرابطة بكلفة 6,6 مليون دينار في إطار التعاون التونسي الايطالي محور اجتماع أشرفت عليه وزيرة الصحة بالنيابة سنية بن الشيخ مساء أمس الخميس بمقر الوزارة.
كما تم خلال هذا اللقاء النظر في إعادة تنظيم عمل الأقسام الاستشفائيّة بمختلف المؤسسات الاستشفائية ولا سيما قسم الجراحة "ب".


  
  
     
  
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