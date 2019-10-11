تازركة: حجز حوالي 8 أطنان من مصبرات الهريسة غير صالحة للاستهلاك بمصنع عشوائي

Vendredi 11 Octobre 2019
وات - تمكّن أعوان المراقبة الصحية بالإدراة الجهوية للصحة في نابل وأعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالتعاون مع فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، مساء أمس الخميس، من حجز 3924 علبة مصبرات هريسة من حجم 2 كغ أي ما يقارب 8 أطنان بمصنع عشوائي بتازركة من معتمدية قربة، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية عمر السليمي في تصريح لـــصحفية (وات).
وأضاف السليمي، أن مصبرات الهريسة التي تم حجزها غير صالحة للاستهلاك وتعرّض للخطر صحة وسلامة المستهلك وصنعت في ظروف غير مطابقة للقوانين والتراتيب الصحية المعمول بها لاسيما وأن المصنع العشوائي يفتقر إلى أبسط قواعد وشروط حفظ الصحة.
وأكد أنه سيتم إتلاف المحجوز حال استكمال الاجراءات القانونية اللازمة مع اقتراح غلق المصنع، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الغذائية.
وأضاف السليمي، أن مصبرات الهريسة التي تم حجزها غير صالحة للاستهلاك وتعرّض للخطر صحة وسلامة المستهلك وصنعت في ظروف غير مطابقة للقوانين والتراتيب الصحية المعمول بها لاسيما وأن المصنع العشوائي يفتقر إلى أبسط قواعد وشروط حفظ الصحة.
وأكد أنه سيتم إتلاف المحجوز حال استكمال الاجراءات القانونية اللازمة مع اقتراح غلق المصنع، مشيرا إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الغذائية.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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