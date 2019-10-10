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حقوقيون وجامعيون يدعون إلى التصويت ب''ورقة بيضاء'' في الدور الثاني من الرئاسية

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - دعا عدد من الشخصيات الوطنية ومن الأساتذة الجامعيين والحقوقيين، إلى التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرائاسية المقررة يوم الأحد 13 أكتوبر الحالي، عبر وضع "ورقة بيضاء".

واعتبر هؤلاء في "نداء" تلقت (وات) نسخة منه مساء اليوم الخميس، أن "أنسب وسيلة للتعبير عن مواطنتهم وعدم اقتناعهم بالعرض السياسي المقدم، ورفضهم العرض الانتخابي لكلا المترشحين، تتمثل في الاقبال بكثافة على مكاتب التصويت ووضع ورقة في الصندوق لا تحتوي أي خيار من بين المترشحين الاثنين وهو ما يعبر عنه قانونيا بالورقة البيضاء".


وعبروا عن "الرفض القاطع لكل تماه مع شخص المترشح نبيل القروي الذي تحوم حوله منذ مدة شبهات فساد من أجل تتبعات قضائية بتهم خطيرة لا شك أنها ستبقى ملتصقة به في صورة انتخابه، وهو أمر مرفوض بالنسبة لرئيس الدولة التونسية ورمزها في الداخل والخارج".

كما تسجل تلك الشخصيات الوطنية والحقوقية احترازا جديا تجاه "الغموض الذي يحف بمواقف المترشح قيس سعيد، والتي تتطلب إجابات واضحة تبدد مخاوف شرائح كبيرة من التونسيين والتونسيات في ما يخص النظام السياسي غير واضح المعالم الذي يريد جر البلاد الى اعتماده".
وعبروا عن معارضتهم التامة ل"مواقفه إزاء القضايا المجتمعية التي أصبحت مكونا أساسيا للهوية التونسية والمتعلقة بحرية الفرد ومكاسب المرأة، وهي مواقف محافظة ومتشددة لا تأخذ بعين الاعتبار الصبغة المدنية لدستور البلاد والقيم الكونية التي انخرطت فيها".

  
  
     
  
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