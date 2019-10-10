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تونس تدعو إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - دعت تونس إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التركية الجارية بشمال شرقي سوريا حقنا للدماء وحفاظا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكدت تونس وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الخميس، أنها تتابع ببالغ الانشغال تلك العمليات العسكرية وما قد ينجر عنها من مزيد تعقيد الأوضاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعميق معاناة الشعب السوري الشقيق.


كما أهابت تونس بكافة الأطراف ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار وفض النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدة مجددا على مبدأ احترام سيادة الدول وصون أمنها واستقرارها.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190770

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 21h 53m |           
لماذا لم تتكلم تونس عندما دخل الروس وايران وامريكا وفرنسا وبريطانيا وكندا ... كلهم على الارض السورية منذ سنيس حطموا ودمروا الحي واليابس اليوم فقط تكلمت عندما تركيا تدخلت لان الخطر والارهاب على حدودها وهي المستهدف بعد سوريا.



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