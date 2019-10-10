صفاقس: الاحتفاظ بأحد التلاميذ على خلفية أحداث العنف التي جدت أمام معهد المنجي سليم بساقية الزيت والإبقاء على اثنين بحالة سراح

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - تم مساء اليوم الخميس الاحتفاظ بأحد التلاميذ الثلاثة الذين قامت السلطات الأمنية بإدارة إقليم أمن صفاقس بالتحقيق معهم على خلفية أحداث العنف التي جدت يوم 30 سبتمبر الفارط أمام المعهد الثانوي المنجي سليم بساقية الزيت مع الإبقاء على التلميذين الآخرين بحالة سراح وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول (وات).
وكانت هذه الأحداث أسفرت عن إصابة أحد التلاميذ إصابة بليغة في مستوى أعلى الوجه استوجبت نقلة إلى المستشفى وإصابات طفيفة لتلاميذ آخرين.
وأوضح المصدر الأمني أن المحتفظ به هو تلميذ من معهد خاص ولا ينتمي للمعهدين اللذين حصل الشجار بين مجموعتين من تلاميذهما وهما معهد محمد علي بطريق المهدية ومعهد المنجي سليم بساقية الزيت.
من جهة أخرى أفاد ذات المصدر أن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة تمكنت من إيقاف شخصين بحوزتهما 5 صفائح مخدر زطلة وأقراص وسجائر مخدرة ومبالغ مالية وهي تتولى حاليا التحقيق معهما في القضية قبل إحالتهم على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا في شانهم وفق تعبيره.
وكانت هذه الأحداث أسفرت عن إصابة أحد التلاميذ إصابة بليغة في مستوى أعلى الوجه استوجبت نقلة إلى المستشفى وإصابات طفيفة لتلاميذ آخرين.
وأوضح المصدر الأمني أن المحتفظ به هو تلميذ من معهد خاص ولا ينتمي للمعهدين اللذين حصل الشجار بين مجموعتين من تلاميذهما وهما معهد محمد علي بطريق المهدية ومعهد المنجي سليم بساقية الزيت.
من جهة أخرى أفاد ذات المصدر أن فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة تمكنت من إيقاف شخصين بحوزتهما 5 صفائح مخدر زطلة وأقراص وسجائر مخدرة ومبالغ مالية وهي تتولى حاليا التحقيق معهما في القضية قبل إحالتهم على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا في شانهم وفق تعبيره.
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Par:Nouri (Switzerland )
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