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حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يدعو إلى التصويت لصالح المترشح قيس سعيد في الدور الثاني من الرئاسية

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) إلى التصويت لصالح المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد، وذلك من منطلق التمسك بالدستور وبالتعددية الحزبية وبمنظومة الحقوق والحريات، وبالنضال من أجل تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع الحزب في بيان له مساء اليوم الخميس، أن "الاختيار بين المرشحين نبيل القروي الذي يمثل المنظومة القديمة ولوبياتها الفاسدة، وقيس سعيد الذي نتباين معه في جملة من القضايا والمواقف هو ضرورة تمليها نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية".


كما أعلن "الوطد" قبوله بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية، مسجلا "ما شابها من إخلالات عديدة خاصة منها التمويل المشبوه والإصرار على التأثير في إرادة الناخبين".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190767

Tresor  (Tunisia)  |Jeudi 10 Octobre 2019 à 21h 36m |           
هذا هو الوطد الذي عرفناه منذ الثمانينات , ولو أنَه سلك طريقا بعد الثورة عكس ما كنَا ننتظره ونتمنَاه. هل هي الإستفاقة ؟ أرجو ذلك من أجل تونس ومن أجل الثورة وكل الشهداء الذين ضحّوا من أجلنا . يجب أن يعود الوطد وسيعود رغم نتائج الإنتخابات الأخيرة , سيتعافى وينهض من جديد فذلك ديدن كل الأحزاب العريقة والأكيد أنَه سيستخلص العبرة ويعود إلى صف الأحرار .



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