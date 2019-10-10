اتخاذ جملة من القرارات لتفعيل شركة البيئة والغراسات والبستنة خلال جلسة بمقر وزارة الصناعة

Jeudi 10 Octobre 2019



وات

- أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية عبد الجليل بوعزة لـ(وات) انه تم التطرق خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس بمقر وزارة الصناعة بحضور كافة الاطراف المتدخلة في شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي الى اهم الاشكاليات التي تعيق تفعيل هذه الشركة والاعلان على نتائج انتداب الدفعة الاولى من العملة بهذه الشركة.واضاف انه تم الاتفاق على اعطاء الامر لمكتب الدراسات الذي اعد واشرف بمعية لجنة جهوية كونت للغرض على مناظرة انتداب عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة للتصريح بالنتائج الاولية للمناظرة في ظرف اقصاه شهر من تاريخ انعقاد جلسة اليوم على ان تتحمل وزارة الصناعة والمتدخلين في هذه الشركة مسؤولية الترفيع في راسمال هذه الشركة من 400 الف دينار الى 5 ملايين دينار خاصة وان وزارة المالية كانت تعهدت في جلسة سابقة بتاريخ 4 سبتمبر 2018 بتوفير الاعتمادات الخاصة بترفيع راس المال مع مراسلة رئاسة الحكومة لتفعيل هذا القرار.يشار الى ان قرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بولاية قبلي تم اتخاذه منذ سنة 2015 ولم يتم تفعيله الى حد الان بسبب ضعف الاعتمادات التي تم تخصيصها للغرض من قبل رئاسة الحكومة (400 الف دينار) والتي مكنت فقط من احداث نواة ادارة هذه الشركة وتتكون من 10 موظفين منذ سنة 2017.