أيام قرطاج الموسيقية 2019 : قناة ''تي في 5 موند'' تحدث جائزة للمواهب الشابة بالمغرب العربي

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - جائزة سنوية بقيمة 3000 يورو تضاف الى مجموع الجوائز التي ستقدمها لجنة التحكيم في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية (من 11 إلى 18 أكتوبر 2019) وذلك لتمكين الفائز من المشاركة في دورات تكوينية تساعده على صقل مواهبه الموسيقية.
ووفق بلاغ صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للأيام، فإن إحداث هذه الجائزة يتنزل في إطار تطوير قناة TV5 Monde منذ أكثر من عشرين سنة لشراكات عديدة على مستوى العالم وخاصة ببلدان المغرب العربي.
وتساهم هذه القناة ذات التوجه الثقافي الفرنكوفوني العالمي حسب البلاغ، بالتعريف بالثراء الثقافي لهذه البلدان ومقاومة الأفكار المسبقة اقتناعا منها بأن الثقافة دعامة أساسية لتكريس جو مواطني يؤمن بالعيش المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية تنطلق يوم غد الجمعة 11 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بعرض لأمين بوحافة رفقة الأوركستر السمفوني بقيادة محمد بوسلامة، وهو عرض من إنتاج مشترك مع مسرح الأوبرا.
ووفق بلاغ صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للأيام، فإن إحداث هذه الجائزة يتنزل في إطار تطوير قناة TV5 Monde منذ أكثر من عشرين سنة لشراكات عديدة على مستوى العالم وخاصة ببلدان المغرب العربي.
وتساهم هذه القناة ذات التوجه الثقافي الفرنكوفوني العالمي حسب البلاغ، بالتعريف بالثراء الثقافي لهذه البلدان ومقاومة الأفكار المسبقة اقتناعا منها بأن الثقافة دعامة أساسية لتكريس جو مواطني يؤمن بالعيش المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية تنطلق يوم غد الجمعة 11 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بعرض لأمين بوحافة رفقة الأوركستر السمفوني بقيادة محمد بوسلامة، وهو عرض من إنتاج مشترك مع مسرح الأوبرا.
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: آري بن ميناشي والحوار المصادر