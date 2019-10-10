Radio Babnet Tunisie On Air: Kenny G - Sister Rose  

أيام قرطاج الموسيقية 2019 : قناة ''تي في 5 موند'' تحدث جائزة للمواهب الشابة بالمغرب العربي

Jeudi 10 Octobre 2019

Jeudi 10 Octobre 2019
وات - جائزة سنوية بقيمة 3000 يورو تضاف الى مجموع الجوائز التي ستقدمها لجنة التحكيم في الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية (من 11 إلى 18 أكتوبر 2019) وذلك لتمكين الفائز من المشاركة في دورات تكوينية تساعده على صقل مواهبه الموسيقية.

ووفق بلاغ صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للأيام، فإن إحداث هذه الجائزة يتنزل في إطار تطوير قناة TV5 Monde منذ أكثر من عشرين سنة لشراكات عديدة على مستوى العالم وخاصة ببلدان المغرب العربي.


وتساهم هذه القناة ذات التوجه الثقافي الفرنكوفوني العالمي حسب البلاغ، بالتعريف بالثراء الثقافي لهذه البلدان ومقاومة الأفكار المسبقة اقتناعا منها بأن الثقافة دعامة أساسية لتكريس جو مواطني يؤمن بالعيش المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة السادسة لأيام قرطاج الموسيقية تنطلق يوم غد الجمعة 11 أكتوبر بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بعرض لأمين بوحافة رفقة الأوركستر السمفوني بقيادة محمد بوسلامة، وهو عرض من إنتاج مشترك مع مسرح الأوبرا.

  
  
     
  
cadre-c7a1c46ad5f7ac5adf58812aef6d35e5-2019-10-10 20:06:02






0 de 0 commentaires pour l'article 190755



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الخميس 10 أكتوبر 2019 | 11 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:18 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
22°
 22° % 73 :الرطــوبة
تونــس 21°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
22°-2126°-1929°-1830°-2032°-21
  • Avoirs en devises
    18275,1

  • (10 oct)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,13831 DT        1$ =2,85629 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 oct)   1435,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570736041|190755 177|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires