القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي: ''مازلنا نأمل تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية''

Mercredi 09 Octobre 2019



وات

- جدد القيادي في حزب قلب تونس، حاتم المليكي، في تصريح لمكتب "وات" بمنوبة، مساء اليوم الاربعاء، الدعوة إلى تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤه الأحد المقبل 13 أكتوبر، "لأسبوع آخر، بما يضمن للتونسيين حرية الاختيار، ويكفل حق المرشحين في القيام بحملة انتخابية بما تقتضيه من أنشطة حزبية".وأمل المليكي، الذي حضر مع جملة من القياديين وأعضاء مجلس النواب، لاستقبال رئيس الحزب اثناء مغادرته سجن المرناقية، "في تفاعل الهيئة إيجابا مع طلبهم الذين كانوا قد تقدموا به أمس الثلاثاء"، مشيرا إلى أنه "سيقع التشاور مع المرشح القروي، الذي غادر السجن، لتكون له الكلمة الاخيرة في ما يتعلق بمستقبله السياسي وترشحه".ثمن المتحدث، بالمناسبة، إبطال قرار الإيقاف التحفظي والإفراج عن رئيس الحزب المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي.واعتبر المليكي قرار الإفراج عن القروي "خطوة ايجابية في الطريق الصحيح"، بعد أن طالب الجميع بالإفراج عنه "ضمانا لعملية انتخابية حرة وشفافة"، مؤكدا أن "المطلوب الآن هو إعادة وضع تونس على السكة وعلى مسارها في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية"، وفق تعبيره.