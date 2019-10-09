قابس: الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف يدعو منخرطيه للتحرك لإلزام الحكومة بإنجاز المشاريع الصحية المعلنة لفائدة الجهة

Mercredi 09 Octobre 2019
وات - عقد الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس، بعد ظهر اليوم الاربعاء، اجتماعا طارئا على خلفية ما اعتبره "احتقارا من رئاسة الحكومة للجهة، وتماديا في تعطيل ملفات المستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة وكلية الطب".
وانبثق عن هذا الاجتماع بيان عبر فيه منظورو هذا الاتحاد الجهوي عن "غضبهم من تواصل تعطل هذه الملفات الصحية"، مدينين ما أسموه ب"سياسة التهميش التي تتعامل بها الحكومة مع الجهة".
وطالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ذات البيان، "بحل الملف الخاص بالمستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة وكلية الطب بشكل فوري"، مشددين على "ضرورة إيفاء رئاسة الحكومة بكل تعهداتها وبالقرارات التي تم الإعلان عنها لفائدة ولاية قابس في المجالس الوزارية المتعاقبة".
ودعا الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف بقابس كل هياكله إلى التعبئة، وإلى الاستعداد للتحرك للدفاع عن الاستحقاقات التنموية والملفات الحارقة لولاية قابس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية يوم الاثنين القادم.
وانبثق عن هذا الاجتماع بيان عبر فيه منظورو هذا الاتحاد الجهوي عن "غضبهم من تواصل تعطل هذه الملفات الصحية"، مدينين ما أسموه ب"سياسة التهميش التي تتعامل بها الحكومة مع الجهة".
وطالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ذات البيان، "بحل الملف الخاص بالمستشفى الجامعي ومركز الحروق البليغة وكلية الطب بشكل فوري"، مشددين على "ضرورة إيفاء رئاسة الحكومة بكل تعهداتها وبالقرارات التي تم الإعلان عنها لفائدة ولاية قابس في المجالس الوزارية المتعاقبة".
ودعا الاتحاد الجهوي لمنظمة الأعراف بقابس كل هياكله إلى التعبئة، وإلى الاستعداد للتحرك للدفاع عن الاستحقاقات التنموية والملفات الحارقة لولاية قابس، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية يوم الاثنين القادم.
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Par:daghbaji ( )
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