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حزب قلب تونس يتصدر قائمة الأصوات بدائرة الكاف

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة الكاف، 100بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة الكاف:


1/ قائمة قلب تونس: 13085 صوتا

2/ قائمة حركة النهضة : 7531 صوتا

3/ قائمة حركة الشعب: 1978 صوتا

4/ قائمة التيار الديمقراطي: 1887 صوتا

5/ قائمة حركة مشروع تونس : 1766 صوتا

6/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 1499 صوتا

7/ قائمة الفلاحة هي الحل : 1463 صوتا

8/ قائمة وقيت... قايمتنا: 1407 أصوات

9/ قائمة كلمة وحدة الكاف : 1344 صوتا

10/ قائمة الحزب الدستوري الحر : 1324 صوتا


  
  
     
  
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