حزب قلب تونس يتصدر قائمة الأصوات بدائرة الكاف

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة الكاف، 100بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة قلب تونس: 13085 صوتا2/ قائمة حركة النهضة : 7531 صوتا3/ قائمة حركة الشعب: 1978 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 1887 صوتا5/ قائمة حركة مشروع تونس : 1766 صوتا6/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 1499 صوتا7/ قائمة الفلاحة هي الحل : 1463 صوتا8/ قائمة وقيت... قايمتنا: 1407 أصوات9/ قائمة كلمة وحدة الكاف : 1344 صوتا10/ قائمة الحزب الدستوري الحر : 1324 صوتا