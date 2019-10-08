الحزب الدستوري الحر يتصدر قائمة الأصوات بدائرة المنستير وحركة النهضة في القيروان

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرة المنستير ودائرة القيروان ، 100بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 26595 صوتا2/ قائمة حركة النهضة : 25665 صوتا3/ قائمة قلب تونس: 17580 صوتا4/ قائمة البديل التونسي: 9830 صوتا5/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6381 صوتا6/ قائمة التيار الديمقراطي: 6226 صوتا7/ قائمة حركة الشعب : 5378 صوتا8/ قائمة ائتلاف الكرامة: 5168 صوتا9/ قائمة حركة مشروع تونس : 5072 صوتا10/ قائمة حركة تحيا تونس : 4534 صوتا1/ قائمة حركة النهضة: 20083 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 16407 أصوات3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 7248 صوتا4/ قائمة الرابطة الخضراء: 3902 أصوات5/ قائمة التيار الديمقراطي : 3574 صوتا6/ قائمة الرجوع إلى الأصل: 3493 صوتا7/ قائمة حركة الشعب : 3082 صوتا8/ قائمة حركة نداء تونس: 3051 صوتا9/ قائمة السنبلة : 2632 صوتا10/ قائمة فرسان القيروان : 2591 صوتا