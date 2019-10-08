الحزب الدستوري الحر يتصدر قائمة الأصوات بدائرة المنستير وحركة النهضة في القيروان

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرة المنستير ودائرة القيروان ، 100بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة المنستير:
1/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 26595 صوتا
2/ قائمة حركة النهضة : 25665 صوتا
3/ قائمة قلب تونس: 17580 صوتا
4/ قائمة البديل التونسي: 9830 صوتا
5/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6381 صوتا
6/ قائمة التيار الديمقراطي: 6226 صوتا
7/ قائمة حركة الشعب : 5378 صوتا
8/ قائمة ائتلاف الكرامة: 5168 صوتا
9/ قائمة حركة مشروع تونس : 5072 صوتا
10/ قائمة حركة تحيا تونس : 4534 صوتا
اما دائرة القيروان فكانت النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى كما يلي :
1/ قائمة حركة النهضة: 20083 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 16407 أصوات
3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 7248 صوتا
4/ قائمة الرابطة الخضراء: 3902 أصوات
5/ قائمة التيار الديمقراطي : 3574 صوتا
6/ قائمة الرجوع إلى الأصل: 3493 صوتا
7/ قائمة حركة الشعب : 3082 صوتا
8/ قائمة حركة نداء تونس: 3051 صوتا
9/ قائمة السنبلة : 2632 صوتا
10/ قائمة فرسان القيروان : 2591 صوتا
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة المنستير:
1/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 26595 صوتا
2/ قائمة حركة النهضة : 25665 صوتا
3/ قائمة قلب تونس: 17580 صوتا
4/ قائمة البديل التونسي: 9830 صوتا
5/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 6381 صوتا
6/ قائمة التيار الديمقراطي: 6226 صوتا
7/ قائمة حركة الشعب : 5378 صوتا
8/ قائمة ائتلاف الكرامة: 5168 صوتا
9/ قائمة حركة مشروع تونس : 5072 صوتا
10/ قائمة حركة تحيا تونس : 4534 صوتا
اما دائرة القيروان فكانت النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى كما يلي :
1/ قائمة حركة النهضة: 20083 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 16407 أصوات
3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 7248 صوتا
4/ قائمة الرابطة الخضراء: 3902 أصوات
5/ قائمة التيار الديمقراطي : 3574 صوتا
6/ قائمة الرجوع إلى الأصل: 3493 صوتا
7/ قائمة حركة الشعب : 3082 صوتا
8/ قائمة حركة نداء تونس: 3051 صوتا
9/ قائمة السنبلة : 2632 صوتا
10/ قائمة فرسان القيروان : 2591 صوتا
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Par:barhoum (Tunisia )
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