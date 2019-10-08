حزب قلب تونس يتصدر قائمة الاصوات بدائرة اريانة وحركة النهضة تتصدر القائمات في دائرة القصرين

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرة اريانة ودائرة القصرين ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة اريانة:
1/ قائمة قلب تونس: 27431 اصوات
2/ قائمة حركة النهضة : 25356 صوتا
3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 16722 صوتا
4/ قائمة التيار الديمقراطي: 14195 صوتا
5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 8978 صوتا
6/ قائمة حزب الرحمة: 6646 صوتا
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 6110 اصوات
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري4376 صوتا
9/ قائمة حزب افاق تونس: 4087 صوتا
10/ قائمة حركة الشعب : 3866 صوتا
اما بالنسبة لدائرة القصرين فقد تصدرت حركة النهضة قائمة الاصوات فكانت النتائج كما يلي
1/ قائمة حركة النهضة: 14170 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 11981 صوتا
3/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 8582 صوتا
4/ قائمة الوفاء بالعهد: 6430 صوتا
5/ قائمة الامتياز: 4746 صوتا
6/ قائمة حزب الاشتراكي الدستوري: 4633 صوتا
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 3501 صوت
8/ قائمة حركة نداء تونس: 2648 صوتا
9/ قائمة حركة الشعب: 2545 صوتا
10/ قائمة شرفاء القصرين : 2407 اصوات
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة اريانة:
1/ قائمة قلب تونس: 27431 اصوات
2/ قائمة حركة النهضة : 25356 صوتا
3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 16722 صوتا
4/ قائمة التيار الديمقراطي: 14195 صوتا
5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 8978 صوتا
6/ قائمة حزب الرحمة: 6646 صوتا
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 6110 اصوات
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري4376 صوتا
9/ قائمة حزب افاق تونس: 4087 صوتا
10/ قائمة حركة الشعب : 3866 صوتا
اما بالنسبة لدائرة القصرين فقد تصدرت حركة النهضة قائمة الاصوات فكانت النتائج كما يلي
1/ قائمة حركة النهضة: 14170 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 11981 صوتا
3/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 8582 صوتا
4/ قائمة الوفاء بالعهد: 6430 صوتا
5/ قائمة الامتياز: 4746 صوتا
6/ قائمة حزب الاشتراكي الدستوري: 4633 صوتا
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 3501 صوت
8/ قائمة حركة نداء تونس: 2648 صوتا
9/ قائمة حركة الشعب: 2545 صوتا
10/ قائمة شرفاء القصرين : 2407 اصوات
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Par:barhoum (Tunisia )
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