حزب قلب تونس يتصدر قائمة الاصوات بدائرة اريانة وحركة النهضة تتصدر القائمات في دائرة القصرين

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرة اريانة ودائرة القصرين ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة قلب تونس: 27431 اصوات2/ قائمة حركة النهضة : 25356 صوتا3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 16722 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 14195 صوتا5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 8978 صوتا6/ قائمة حزب الرحمة: 6646 صوتا7/ قائمة حركة تحيا تونس : 6110 اصوات8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري4376 صوتا9/ قائمة حزب افاق تونس: 4087 صوتا10/ قائمة حركة الشعب : 3866 صوتا1/ قائمة حركة النهضة: 14170 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 11981 صوتا3/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 8582 صوتا4/ قائمة الوفاء بالعهد: 6430 صوتا5/ قائمة الامتياز: 4746 صوتا6/ قائمة حزب الاشتراكي الدستوري: 4633 صوتا7/ قائمة حركة تحيا تونس : 3501 صوت8/ قائمة حركة نداء تونس: 2648 صوتا9/ قائمة حركة الشعب: 2545 صوتا10/ قائمة شرفاء القصرين : 2407 اصوات