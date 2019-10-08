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حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بدائرة فرنسا 1

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة فرنسا 1 ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة فرنسا 1:


1/ قائمة حركة النهضة: 5400 صوتا

2/ قائمة قلب تونس : 2297 صوتا

3/ قائمة التيار الديمقراطي: 2282 صوتا

4/ قائمة امل وعمل المستقلة: 1842 صوتا

5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 1781 صوتا

6/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 1339 صوتا

7/ قائمة حركة الشعب : 971 صوتا

8/ قائمة تونس غدوة: 935 صوتا

9/ قائمة حركة تحيا تونس: 721 صوتا

10/ قائمة افاق تونس : 709 اصوات



  
  
     
  
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