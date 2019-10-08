حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بدائرة فرنسا 1

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة فرنسا 1 ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة فرنسا 1:1/ قائمة حركة النهضة: 5400 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 2297 صوتا3/ قائمة التيار الديمقراطي: 2282 صوتا4/ قائمة امل وعمل المستقلة: 1842 صوتا5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 1781 صوتا6/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 1339 صوتا7/ قائمة حركة الشعب : 971 صوتا8/ قائمة تونس غدوة: 935 صوتا9/ قائمة حركة تحيا تونس: 721 صوتا10/ قائمة افاق تونس : 709 اصوات