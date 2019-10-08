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اريانة: مقعدان لكل من حركة النهضة وحزب ''قلب تونس'' ومقعد واحد لحزب الدستوري الحر والرحمة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - انتهت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة اليوم الثلاثاء من احتساب اصوات الناخبين بعد ان انطلقت في عملية الفرز والجمع مباشرة اثر غلق مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت الاحد 06 اكتوبر الجاري.

وتعد الدائرة الانتخابية اريانة 8 مقاعد بالبرلمان حيث اسفرت النتائج الاولية لعملية الاحتساب اليدوي والالي لاصوات الناخبين فوز حركة النهضة بمقعدين اثنين وحزب قلب تونس بمقعدين اثنين الى جانب فوز كل من الحزب الدستوري الحر بمقعد واحد وحزب التيار الديمقراطي بمقعد واحد وائتلاف الكرامة بمقعد واحد وحزب الرحمة بمقعد واحد.


وفيما يلي نتائج الاصوات التي تحصلت عليها القائمات المترشحة بدائرة اريانة وعددها 52 قائمة:

1-قائمة ائتلاف الجبهة (ائتلافية): 1417 صوتا

2-قائمة تيارالمحبة (حزبية): 583 صوتا

3- قائمة حزب قلب تونس(حزبية): 27431 صوتا

4- قائمة حركة الشعب (حزبية):3866 صوتا

5-قائمة السنبلة (مستقلة): 563 صوتا

6-قائمة ائتلاف الكرامة (ائتلافية) :8978 صوتا

7- قائمة حزب الرحمة (حزبية) :6646 صوتا

8- قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية (حزبية): 475 صوتا

9- قائمة افاق تونس (حزبية) :4082 صوتا

10- قائمة ائتلاف امل وعمل (ائتلافية): 1993 صوتا

11- قائمة التحالف من اجل تونس(حزبية): 507 اصوات

12- قائمة البديل التونسي (حزبية): 822 صوتا

13- قائمة حراس البلاد(مستقلة): 351 صوتا

14- قائمة الحزب الدستوري الحر (حزبية): 16766 صوتا

15- قائمة حريات (مستقلة): 440 صوتا

16-قائمة حركة الشباب نحن لها (حزبية): 510 اصوات

17-قائمة اصواتكم امانة(مستقلة): 488 صوتا

18-قائمة حركة شباب تونس الوطني (حزبية):690 صوتا

19-حركة مشروع تونس (حزبية): 1016 صوتا

20-قائمة التيار الديمقراطي (حزبية): 14195 صوتا

21-قائمة حركة شباب اريانة(مستقلة): 722 صوتا

22-قائمة حركة نداء تونس(حزبية): 2525 صوتا

23-قائمة صوت الفلاحين (حزبية): 440 صوتا

24-قائمة الامتياز (مستقلة): 764 صوتا

25-قائمة اريانة تجمعنا(مستقلة):332 صوتا

26-قائمة حزب المحافظين التونسيين(حزبية):178 صوتا

27-قائمة بني وطني (حزبية):543 صوتا

28-قائمة احبك يا شعب(مستقلة):472 صوتا

29-قائمة ائتلاف عيش تونسي(ائتلافية)3422 صوتا

30-قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي(ائتلافية):913 صوتا

31-قائمة حزب التكتل من اجل العمل والحريات(حزبية):311 صوتا

32-قائمة ائتلاف تحرك (ائتلافية):203 اصوات

33-قائمة الجبهة الشعبية(حزبية):1241 صوتا

34-قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري(حزبية):4402 اصوات

35-قائمة البيئة والتنمية اريانة (مستقلة):555 صوتا

36-قائمة حركة النهضة(حزبية):25356 صوتا

37-قائمة حركة تحيا تونس(حزبية):6110 اصوات

38-قائمة انقاذ اريانة (مستقلة):305 اصوات

39-قائمة هلموا لتونس (حزبية):143 صوتا

40-قائمة ائتلاف كلنا للوطن (ائتلافية):468 صوتا

41-قائمة التحدي اريانة (مستقلة):375 صوتا

42-قائمة حزب امل تونس (حزبية):322 صوتا

43-قائمة الورد (مستقلة):645 صوتا

44-قائمة حزب الامل (حزبية):951 صوتا

45-قائمة مواطنون ونشارك (ائتلافية(:624 صوتا

46-قائمة الافضل (مستقلة(:584 صوتا

47-قائمة صوت الاحرار (مستقلة(:156 صوتا

48 -قائمة غدوة الخير (مستقلة(:973 صوتا

49-قائمة ائتلاف المستقلون الديمقراطيون(ائتلافية(:161 صوتا

50-قائمة ائتلاف الرجوع الى الاصل(ائتلافية(:246 صوتا

51-قائمة تاج اريانة(مستقلة(:293 صوتا

52-قائمة ائتلاف تونس الرقمية(ائتلافية):94 صوتا

هذا وقد بلغ مجموع الاصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 146648 صوتا، اما عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية اريانة فيبلغ 308005 مسجلين


  
  
     
  
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