اريانة: مقعدان لكل من حركة النهضة وحزب ''قلب تونس'' ومقعد واحد لحزب الدستوري الحر والرحمة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- انتهت الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة اليوم الثلاثاء من احتساب اصوات الناخبين بعد ان انطلقت في عملية الفرز والجمع مباشرة اثر غلق مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية التي جرت الاحد 06 اكتوبر الجاري.وتعد الدائرة الانتخابية اريانة 8 مقاعد بالبرلمان حيث اسفرت النتائج الاولية لعملية الاحتساب اليدوي والالي لاصوات الناخبين فوز حركة النهضة بمقعدين اثنين وحزب قلب تونس بمقعدين اثنين الى جانب فوز كل من الحزب الدستوري الحر بمقعد واحد وحزب التيار الديمقراطي بمقعد واحد وائتلاف الكرامة بمقعد واحد وحزب الرحمة بمقعد واحد.وفيما يلي نتائج الاصوات التي تحصلت عليها القائمات المترشحة بدائرة اريانة وعددها 52 قائمة:1-قائمة ائتلاف الجبهة (ائتلافية): 1417 صوتا2-قائمة تيارالمحبة (حزبية): 583 صوتا3- قائمة حزب قلب تونس(حزبية): 27431 صوتا4- قائمة حركة الشعب (حزبية):3866 صوتا5-قائمة السنبلة (مستقلة): 563 صوتا6-قائمة ائتلاف الكرامة (ائتلافية) :8978 صوتا7- قائمة حزب الرحمة (حزبية) :6646 صوتا8- قائمة المؤتمر من اجل الجمهورية (حزبية): 475 صوتا9- قائمة افاق تونس (حزبية) :4082 صوتا10- قائمة ائتلاف امل وعمل (ائتلافية): 1993 صوتا11- قائمة التحالف من اجل تونس(حزبية): 507 اصوات12- قائمة البديل التونسي (حزبية): 822 صوتا13- قائمة حراس البلاد(مستقلة): 351 صوتا14- قائمة الحزب الدستوري الحر (حزبية): 16766 صوتا15- قائمة حريات (مستقلة): 440 صوتا16-قائمة حركة الشباب نحن لها (حزبية): 510 اصوات17-قائمة اصواتكم امانة(مستقلة): 488 صوتا18-قائمة حركة شباب تونس الوطني (حزبية):690 صوتا19-حركة مشروع تونس (حزبية): 1016 صوتا20-قائمة التيار الديمقراطي (حزبية): 14195 صوتا21-قائمة حركة شباب اريانة(مستقلة): 722 صوتا22-قائمة حركة نداء تونس(حزبية): 2525 صوتا23-قائمة صوت الفلاحين (حزبية): 440 صوتا24-قائمة الامتياز (مستقلة): 764 صوتا25-قائمة اريانة تجمعنا(مستقلة):332 صوتا26-قائمة حزب المحافظين التونسيين(حزبية):178 صوتا27-قائمة بني وطني (حزبية):543 صوتا28-قائمة احبك يا شعب(مستقلة):472 صوتا29-قائمة ائتلاف عيش تونسي(ائتلافية)3422 صوتا30-قائمة ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي(ائتلافية):913 صوتا31-قائمة حزب التكتل من اجل العمل والحريات(حزبية):311 صوتا32-قائمة ائتلاف تحرك (ائتلافية):203 اصوات33-قائمة الجبهة الشعبية(حزبية):1241 صوتا34-قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري(حزبية):4402 اصوات35-قائمة البيئة والتنمية اريانة (مستقلة):555 صوتا36-قائمة حركة النهضة(حزبية):25356 صوتا37-قائمة حركة تحيا تونس(حزبية):6110 اصوات38-قائمة انقاذ اريانة (مستقلة):305 اصوات39-قائمة هلموا لتونس (حزبية):143 صوتا40-قائمة ائتلاف كلنا للوطن (ائتلافية):468 صوتا41-قائمة التحدي اريانة (مستقلة):375 صوتا42-قائمة حزب امل تونس (حزبية):322 صوتا43-قائمة الورد (مستقلة):645 صوتا44-قائمة حزب الامل (حزبية):951 صوتا45-قائمة مواطنون ونشارك (ائتلافية(:624 صوتا46-قائمة الافضل (مستقلة(:584 صوتا47-قائمة صوت الاحرار (مستقلة(:156 صوتا48 -قائمة غدوة الخير (مستقلة(:973 صوتا49-قائمة ائتلاف المستقلون الديمقراطيون(ائتلافية(:161 صوتا50-قائمة ائتلاف الرجوع الى الاصل(ائتلافية(:246 صوتا51-قائمة تاج اريانة(مستقلة(:293 صوتا52-قائمة ائتلاف تونس الرقمية(ائتلافية):94 صوتاهذا وقد بلغ مجموع الاصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 146648 صوتا، اما عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية اريانة فيبلغ 308005 مسجلين