حركة النهضة تتصدر قائمة الأصوات بدائرة ألمانيا

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة ألمانيا، 100بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة حركة النهضة: 1350 صوتا2/ قائمة التيار الديمقراطي : 1137 صوتا3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 476 صوتا4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 282 صوتا5/ قائمة قلب تونس: 216 صوتا6/ قائمة أمل وعمل المستقلة: 209 أصوات7/ قائمة حركة تحيا تونس : 128 صوتا8/ قائمة حزب أمل تونس : 109 أصوات9/ قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج: 90 صوتا10/ قائمة حركة الشعب : 90 صوتا