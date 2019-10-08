حركة النهضة تتصدر قائمة الأصوات بدائرة ألمانيا

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة ألمانيا، 100بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة ألمانيا:
1/ قائمة حركة النهضة: 1350 صوتا
2/ قائمة التيار الديمقراطي : 1137 صوتا
3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 476 صوتا
4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 282 صوتا
5/ قائمة قلب تونس: 216 صوتا
6/ قائمة أمل وعمل المستقلة: 209 أصوات
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 128 صوتا
8/ قائمة حزب أمل تونس : 109 أصوات
9/ قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج: 90 صوتا
10/ قائمة حركة الشعب : 90 صوتا
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة ألمانيا:
1/ قائمة حركة النهضة: 1350 صوتا
2/ قائمة التيار الديمقراطي : 1137 صوتا
3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 476 صوتا
4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 282 صوتا
5/ قائمة قلب تونس: 216 صوتا
6/ قائمة أمل وعمل المستقلة: 209 أصوات
7/ قائمة حركة تحيا تونس : 128 صوتا
8/ قائمة حزب أمل تونس : 109 أصوات
9/ قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج: 90 صوتا
10/ قائمة حركة الشعب : 90 صوتا
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Par:barhoum (Tunisia )
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