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حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بكل من دائرة نابل1 ودائرة صفاقس 2

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرة نابل 1 ودائرة

صفاقس 2، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.


وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة نابل1:

1/ قائمة حركة النهضة: 19007 اصوات

2/ قائمة قلب تونس : 18454 صوتا

3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 11441 صوتا

4/ قائمة التيار الديمقراطي: 7178 صوتا

5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 6299 صوتا

6/ قائمة امل وعمل المستقلة: 5391 صوتا

7/ قائمة حركة تحيا تونس : 4993 صوتا

8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري4061 صوتا

9/ قائمة حركة الشعب: 3875 صوتا

10/ قائمة عيش تونسي : 3189 صوتا

اما بالنسبة لدائرة صفاقس 2 كانت النتائج الحينية كما يلي

1/ قائمة حركة النهضة: 31888 صوتا

2/ قائمة قلب تونس : 22763 صوتا

3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 22177 صوتا

4/ قائمة التيار الديمقراطي: 21832 صوتا

5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 8096 صوتا

6/ قائمة حركة الشعب: 7710 اصوات

7/ قائمة حركة تحيا تونس : 4351 صوتا

8/ قائمة حركة مشروع تونس: 3579 اصوات

9/ قائمة امل وعمل المستقلة: 2776 صوتا

10/ قائمةيد وحدة: 2707 اصوات



  
  
     
  
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