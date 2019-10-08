حركة النهضة تتصدر قائمة الاصوات بكل من دائرة نابل1 ودائرة صفاقس 2

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرة نابل 1 ودائرةصفاقس 2، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة حركة النهضة: 19007 اصوات2/ قائمة قلب تونس : 18454 صوتا3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 11441 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 7178 صوتا5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 6299 صوتا6/ قائمة امل وعمل المستقلة: 5391 صوتا7/ قائمة حركة تحيا تونس : 4993 صوتا8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري4061 صوتا9/ قائمة حركة الشعب: 3875 صوتا10/ قائمة عيش تونسي : 3189 صوتا1/ قائمة حركة النهضة: 31888 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 22763 صوتا3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 22177 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 21832 صوتا5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 8096 صوتا6/ قائمة حركة الشعب: 7710 اصوات7/ قائمة حركة تحيا تونس : 4351 صوتا8/ قائمة حركة مشروع تونس: 3579 اصوات9/ قائمة امل وعمل المستقلة: 2776 صوتا10/ قائمةيد وحدة: 2707 اصوات