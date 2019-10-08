-الدوائرالانتخابية سوسة ،سليانة ،سيدي بوزيد.. انتهاء فرز الاصوات بنسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من الدوائرالانتخابية سوسة وسيدي بوزيد وسليانة ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة سوسة:
1/ قائمة حركة النهضة: 32013 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 30451 صوتا
3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 21317 صوتا
4/ قائمة التيار الديمقراطي: 10407 اصوات
5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9525 صوتا
6/ قائمة حركة تحيا تونس: 9010 اصوات
7/ قائمة حزب البديل التونسي : 7761 صوتا
8/ قائمة حزب افاق تونس: 4405 اصوات
9/ قائمة حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3448 صوتا
10/ قائمة امل وعمل مستقل: 3300 صوت
النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة سليانة:
1/ قائمة حركة النهضة: 5813 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 5745 صوتا
3/ قائمة بذل وعطاء: 2969 صوتا
4/ قائمة حركة تحيا تونس: 2732 صوتا
5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 2690 صوتا
6/ قائمة سليانة في عينينا: 2316 صوتا
7/ قائمة حركة الشعب : 1645 صوتا
8/ قائمة احبك سليانة: 1488 صوتا
9/ قائمة مع بعضنا نبنيو سليانة: 1476 صوتا
10/ قائمة الجبهة: 1408 اصوات
النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة سيدي بوزيد:
1/ قائمة حركة النهضة: 15564 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 9382 صوتا
3/ قائمة حركة الشعب: 6122 صوتا
4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 2860 صوتا
5/ قائمة البديل التونسي: 2733 صوتا
6/ قائمة حزب تيار المحبة: 2637 صوتا
7/ قائمة حزب التيار الديمقراطي : 2532 صوتا
8/ قائمة حزب تحيا تونس: 2448 صوتا
9/ قائمة سيدي بوزيد الكرامة: 2349 اصوات
10/ قائمة الجبهة: 2331 صوت
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة سوسة:
1/ قائمة حركة النهضة: 32013 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 30451 صوتا
3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 21317 صوتا
4/ قائمة التيار الديمقراطي: 10407 اصوات
5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9525 صوتا
6/ قائمة حركة تحيا تونس: 9010 اصوات
7/ قائمة حزب البديل التونسي : 7761 صوتا
8/ قائمة حزب افاق تونس: 4405 اصوات
9/ قائمة حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3448 صوتا
10/ قائمة امل وعمل مستقل: 3300 صوت
النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة سليانة:
1/ قائمة حركة النهضة: 5813 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 5745 صوتا
3/ قائمة بذل وعطاء: 2969 صوتا
4/ قائمة حركة تحيا تونس: 2732 صوتا
5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 2690 صوتا
6/ قائمة سليانة في عينينا: 2316 صوتا
7/ قائمة حركة الشعب : 1645 صوتا
8/ قائمة احبك سليانة: 1488 صوتا
9/ قائمة مع بعضنا نبنيو سليانة: 1476 صوتا
10/ قائمة الجبهة: 1408 اصوات
النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة سيدي بوزيد:
1/ قائمة حركة النهضة: 15564 صوتا
2/ قائمة قلب تونس : 9382 صوتا
3/ قائمة حركة الشعب: 6122 صوتا
4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 2860 صوتا
5/ قائمة البديل التونسي: 2733 صوتا
6/ قائمة حزب تيار المحبة: 2637 صوتا
7/ قائمة حزب التيار الديمقراطي : 2532 صوتا
8/ قائمة حزب تحيا تونس: 2448 صوتا
9/ قائمة سيدي بوزيد الكرامة: 2349 اصوات
10/ قائمة الجبهة: 2331 صوت
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Par:karimyousef (France )
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