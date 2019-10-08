-الدوائرالانتخابية سوسة ،سليانة ،سيدي بوزيد.. انتهاء فرز الاصوات بنسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من الدوائرالانتخابية سوسة وسيدي بوزيد وسليانة ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح الثلاثاء، بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة حركة النهضة: 32013 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 30451 صوتا3/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 21317 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 10407 اصوات5/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9525 صوتا6/ قائمة حركة تحيا تونس: 9010 اصوات7/ قائمة حزب البديل التونسي : 7761 صوتا8/ قائمة حزب افاق تونس: 4405 اصوات9/ قائمة حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3448 صوتا10/ قائمة امل وعمل مستقل: 3300 صوت1/ قائمة حركة النهضة: 5813 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 5745 صوتا3/ قائمة بذل وعطاء: 2969 صوتا4/ قائمة حركة تحيا تونس: 2732 صوتا5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 2690 صوتا6/ قائمة سليانة في عينينا: 2316 صوتا7/ قائمة حركة الشعب : 1645 صوتا8/ قائمة احبك سليانة: 1488 صوتا9/ قائمة مع بعضنا نبنيو سليانة: 1476 صوتا10/ قائمة الجبهة: 1408 اصوات1/ قائمة حركة النهضة: 15564 صوتا2/ قائمة قلب تونس : 9382 صوتا3/ قائمة حركة الشعب: 6122 صوتا4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 2860 صوتا5/ قائمة البديل التونسي: 2733 صوتا6/ قائمة حزب تيار المحبة: 2637 صوتا7/ قائمة حزب التيار الديمقراطي : 2532 صوتا8/ قائمة حزب تحيا تونس: 2448 صوتا9/ قائمة سيدي بوزيد الكرامة: 2349 اصوات10/ قائمة الجبهة: 2331 صوت