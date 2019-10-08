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دائرتا باجة وبنزرت -انتهاء فرز المحاضر بنسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرتي بنزرت و باجة، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، على شاشات المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة باجة:


1/ قائمة قلب تونس: 15248 صوتا

2/ قائمة حركة النهضة : 10322 صوتا

3/ قائمة حركة الشعب: 5937 صوتا

4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 3695 صوتا

5/ قائمة حركة تحيا تونس: 3039 صوتا

6/ قائمة تونس اخرى: 2398 صوتا

7/ قائمة التيار الديمقراطي : 2224 صوتا

8/ قائمة الوطن الجديد: 1740 صوتا

9/ قائمة تحرك: 1563 صوتا

10/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري : 1203 اصوات

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بنزرت:

1/ قائمة قلب تونس: 32938 صوتا

2/ قائمة حركة النهضة : 25283 صوتا

3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 صوتا

4/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 صوتا

5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 6156 صوتا

6/ قائمة حركة تحيا تونس: 4998 صوتا

7/ قائمة عيش تونسي : 4670 صوتا

8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3598 صوتا

9/ قائمة افاق تونس: 3488 صوتا

10/ قائمة حركة الشعب : 2714 صوتا


  
  
     
  
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