دائرتا باجة وبنزرت -انتهاء فرز المحاضر بنسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرتي بنزرت و باجة، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، على شاشات المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة باجة:
1/ قائمة قلب تونس: 15248 صوتا
2/ قائمة حركة النهضة : 10322 صوتا
3/ قائمة حركة الشعب: 5937 صوتا
4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 3695 صوتا
5/ قائمة حركة تحيا تونس: 3039 صوتا
6/ قائمة تونس اخرى: 2398 صوتا
7/ قائمة التيار الديمقراطي : 2224 صوتا
8/ قائمة الوطن الجديد: 1740 صوتا
9/ قائمة تحرك: 1563 صوتا
10/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري : 1203 اصوات
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بنزرت:
1/ قائمة قلب تونس: 32938 صوتا
2/ قائمة حركة النهضة : 25283 صوتا
3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 صوتا
4/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 صوتا
5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 6156 صوتا
6/ قائمة حركة تحيا تونس: 4998 صوتا
7/ قائمة عيش تونسي : 4670 صوتا
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3598 صوتا
9/ قائمة افاق تونس: 3488 صوتا
10/ قائمة حركة الشعب : 2714 صوتا
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة باجة:
1/ قائمة قلب تونس: 15248 صوتا
2/ قائمة حركة النهضة : 10322 صوتا
3/ قائمة حركة الشعب: 5937 صوتا
4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 3695 صوتا
5/ قائمة حركة تحيا تونس: 3039 صوتا
6/ قائمة تونس اخرى: 2398 صوتا
7/ قائمة التيار الديمقراطي : 2224 صوتا
8/ قائمة الوطن الجديد: 1740 صوتا
9/ قائمة تحرك: 1563 صوتا
10/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري : 1203 اصوات
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بنزرت:
1/ قائمة قلب تونس: 32938 صوتا
2/ قائمة حركة النهضة : 25283 صوتا
3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 صوتا
4/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 صوتا
5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 6156 صوتا
6/ قائمة حركة تحيا تونس: 4998 صوتا
7/ قائمة عيش تونسي : 4670 صوتا
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3598 صوتا
9/ قائمة افاق تونس: 3488 صوتا
10/ قائمة حركة الشعب : 2714 صوتا
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
- Hier 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- Hier 16:32 الهايكا: تسليط خطية مالية على قناة الزيتونة
- Hier 16:20 حركة النهضة والفرصة الأخيرة
- Hier 14:51 الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة
- Hier 14:07 نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
25°
|25°
|% 50
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-20
|26°-20
|27°-20
|26°-19
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(201 493) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 601) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 879) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 514) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(105 924) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 493) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 593) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 73 217) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 962) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 188) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 002) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 649) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 61 995) النتائج الحينية للانتخابات التشري
( 59 369) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 583) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 858) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 53 347) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 231) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 920) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 803) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
Par:karimyousef (France )
Sur: أئمة عزلهم بطيخ من الإمامة.... فانتخبهم الشعب نوابا عنه