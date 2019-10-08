دائرتا باجة وبنزرت -انتهاء فرز المحاضر بنسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرتي بنزرت و باجة، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، على شاشات المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة باجة:1/ قائمة قلب تونس: 15248 صوتا2/ قائمة حركة النهضة : 10322 صوتا3/ قائمة حركة الشعب: 5937 صوتا4/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 3695 صوتا5/ قائمة حركة تحيا تونس: 3039 صوتا6/ قائمة تونس اخرى: 2398 صوتا7/ قائمة التيار الديمقراطي : 2224 صوتا8/ قائمة الوطن الجديد: 1740 صوتا9/ قائمة تحرك: 1563 صوتا10/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري : 1203 اصواتوفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة بنزرت:1/ قائمة قلب تونس: 32938 صوتا2/ قائمة حركة النهضة : 25283 صوتا3/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9567 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 7722 صوتا5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 6156 صوتا6/ قائمة حركة تحيا تونس: 4998 صوتا7/ قائمة عيش تونسي : 4670 صوتا8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3598 صوتا9/ قائمة افاق تونس: 3488 صوتا10/ قائمة حركة الشعب : 2714 صوتا