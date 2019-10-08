تونس 1 وتونس 2 -النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات تبلغ نسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرتي تونس 1، وتونس 2 ،100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.1/ قائمة حركة النهضة: 29662 صوتا2/ قائمة قلب تونس: 20804 صوتا3/ قائمة التيار الديمقراطي: 14505 صوتا4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9898 صوتا5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 8613 صوتا6/ قائمة حزب الرحمة: 6784 صوتا7/ قائمة حركة تحيا تونس : 4196 صوتا8/ قائمة عيش تونسي: 3195 صوتا9/ قائمة حركة الشعب: 3106 صوتا10/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3043 صوتا1/ قائمة قلب تونس: 34123 صوتا2/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 26079 صوتا3/ قائمة حركة النهضة: 22947 صوتا4/ قائمة التيار الديمقراطي: 16055 صوتا5/ قائمة حركة تحيا تونس: 10220 صوتا6/ قائمة نحن هنا: 7659 صوتا7/ قائمة ائتلاف الكرامة : 7255 صوتا8/ قائمة حزب الرحمة: 5341 صوتا9/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 4377 صوتا10/ قائمة عيش تونسي: 3726 صوتا