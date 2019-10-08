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تونس 1 وتونس 2 -النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات تبلغ نسبة 100 بالمائة

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بكل من دائرتي تونس 1، وتونس 2 ،100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة تونس 1:


1/ قائمة حركة النهضة: 29662 صوتا

2/ قائمة قلب تونس: 20804 صوتا

3/ قائمة التيار الديمقراطي: 14505 صوتا

4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 9898 صوتا

5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 8613 صوتا

6/ قائمة حزب الرحمة: 6784 صوتا

7/ قائمة حركة تحيا تونس : 4196 صوتا

8/ قائمة عيش تونسي: 3195 صوتا

9/ قائمة حركة الشعب: 3106 صوتا

10/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3043 صوتا

النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة تونس 2:

1/ قائمة قلب تونس: 34123 صوتا

2/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 26079 صوتا

3/ قائمة حركة النهضة: 22947 صوتا

4/ قائمة التيار الديمقراطي: 16055 صوتا

5/ قائمة حركة تحيا تونس: 10220 صوتا

6/ قائمة نحن هنا: 7659 صوتا

7/ قائمة ائتلاف الكرامة : 7255 صوتا

8/ قائمة حزب الرحمة: 5341 صوتا

9/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 4377 صوتا

10/ قائمة عيش تونسي: 3726 صوتا

  
  
     
  
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