صفاقس 2 : مقعدان لكل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعد لكل من التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب

Mardi 08 Octobre 2019
وات - منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلة
صفاقس 8 أكتوبر (وات) - منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلة
للانتخابات بهذه الدائرة مبدئيا مقعدين في مجلس نواب الشعب لقائمات كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعدا لكل من التيار الديمقراطي
والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.
وبلغ عدد الأصوات المصرح في هذه الدائرة التي تعد 328488 ناخبا بالسجل الانتخابي 160432 صوتا بما يجعل المقعد بمجلس نواب الشعب فيها يقدّر بحاصل
انتخابي يبلغ 17825 صوتا.
وفيما يلي نتائج هذه الدائرة الانتخابية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:
قائمة حركة النهضة 31888
قائمة قلب تونس 22763
قائمة ائتلاف الكرامة 22177
قائمة التيار الديمقراطي 21838
قائمة الحزب الحر الدستوري 8096
قائمة حركة الشعب 7710
قائمة حركة تحيا تونس 4351
قائمة حركة مشروع تونس 3579
قائمة أمل وعمل المستقلة 2776
قائمة يد وحدة 2707
قائمة عيش تونسي 2698
قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 2535
قائمة أفاق تونس 1817
قائمة التحدي 1676
قائمة حركة نداء تونس 1644
قائمة البديل التونسي 1474
قائمة الجبهة 1414
قائمة التكتل للنهوض بالشباب 1231
قائمة صفاقسنا 1203
قائمة اليد في اليد 1185
قائمة رؤى الشباب 1136
قائمة حزب الأمل 1088
قائمة بني وطني 1064
قائمة صفاقس تجمعنا 1037
قائمة كلنا للوطن 921
قائمة الجبهة الشعبية 915
قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 814
قائمة حركة شباب تونس الوطني 771
قائمة السلام 747
قائمة النضال الوطني 725
قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 716
قائمة حزب تيار المحبة 639
قائمة تونس اخرى 637
قائمة صوت ذوي الهمم 593
قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 529
قائمة الوطن الجديد 427
قائمة رجع حق التوانسة 390
قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 364
قائمة المنارة 357
قائمة النصر لتونس 343
قائمة الرفاه 334
قائمة نظف 329
قائمة فرسان ألحق 283
قائمة نسمة الحرية 280
قائمة صوت لروحك 231
صفاقس 8 أكتوبر (وات) - منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلة
للانتخابات بهذه الدائرة مبدئيا مقعدين في مجلس نواب الشعب لقائمات كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعدا لكل من التيار الديمقراطي
والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.
وبلغ عدد الأصوات المصرح في هذه الدائرة التي تعد 328488 ناخبا بالسجل الانتخابي 160432 صوتا بما يجعل المقعد بمجلس نواب الشعب فيها يقدّر بحاصل
انتخابي يبلغ 17825 صوتا.
وفيما يلي نتائج هذه الدائرة الانتخابية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:
قائمة حركة النهضة 31888
قائمة قلب تونس 22763
قائمة ائتلاف الكرامة 22177
قائمة التيار الديمقراطي 21838
قائمة الحزب الحر الدستوري 8096
قائمة حركة الشعب 7710
قائمة حركة تحيا تونس 4351
قائمة حركة مشروع تونس 3579
قائمة أمل وعمل المستقلة 2776
قائمة يد وحدة 2707
قائمة عيش تونسي 2698
قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 2535
قائمة أفاق تونس 1817
قائمة التحدي 1676
قائمة حركة نداء تونس 1644
قائمة البديل التونسي 1474
قائمة الجبهة 1414
قائمة التكتل للنهوض بالشباب 1231
قائمة صفاقسنا 1203
قائمة اليد في اليد 1185
قائمة رؤى الشباب 1136
قائمة حزب الأمل 1088
قائمة بني وطني 1064
قائمة صفاقس تجمعنا 1037
قائمة كلنا للوطن 921
قائمة الجبهة الشعبية 915
قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 814
قائمة حركة شباب تونس الوطني 771
قائمة السلام 747
قائمة النضال الوطني 725
قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 716
قائمة حزب تيار المحبة 639
قائمة تونس اخرى 637
قائمة صوت ذوي الهمم 593
قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 529
قائمة الوطن الجديد 427
قائمة رجع حق التوانسة 390
قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 364
قائمة المنارة 357
قائمة النصر لتونس 343
قائمة الرفاه 334
قائمة نظف 329
قائمة فرسان ألحق 283
قائمة نسمة الحرية 280
قائمة صوت لروحك 231
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