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صفاقس 2 : مقعدان لكل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعد لكل من التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلة
صفاقس 8 أكتوبر (وات) - منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلة

للانتخابات بهذه الدائرة مبدئيا مقعدين في مجلس نواب الشعب لقائمات كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعدا لكل من التيار الديمقراطي


والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.

وبلغ عدد الأصوات المصرح في هذه الدائرة التي تعد 328488 ناخبا بالسجل الانتخابي 160432 صوتا بما يجعل المقعد بمجلس نواب الشعب فيها يقدّر بحاصل

انتخابي يبلغ 17825 صوتا.

وفيما يلي نتائج هذه الدائرة الانتخابية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:

قائمة حركة النهضة 31888

قائمة قلب تونس 22763

قائمة ائتلاف الكرامة 22177

قائمة التيار الديمقراطي 21838

قائمة الحزب الحر الدستوري 8096

قائمة حركة الشعب 7710

قائمة حركة تحيا تونس 4351

قائمة حركة مشروع تونس 3579

قائمة أمل وعمل المستقلة 2776

قائمة يد وحدة 2707

قائمة عيش تونسي 2698

قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 2535

قائمة أفاق تونس 1817

قائمة التحدي 1676

قائمة حركة نداء تونس 1644

قائمة البديل التونسي 1474

قائمة الجبهة 1414

قائمة التكتل للنهوض بالشباب 1231

قائمة صفاقسنا 1203

قائمة اليد في اليد 1185

قائمة رؤى الشباب 1136

قائمة حزب الأمل 1088

قائمة بني وطني 1064

قائمة صفاقس تجمعنا 1037

قائمة كلنا للوطن 921

قائمة الجبهة الشعبية 915

قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 814

قائمة حركة شباب تونس الوطني 771

قائمة السلام 747

قائمة النضال الوطني 725

قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 716

قائمة حزب تيار المحبة 639

قائمة تونس اخرى 637

قائمة صوت ذوي الهمم 593

قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 529

قائمة الوطن الجديد 427

قائمة رجع حق التوانسة 390

قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 364

قائمة المنارة 357

قائمة النصر لتونس 343

قائمة الرفاه 334

قائمة نظف 329

قائمة فرسان ألحق 283

قائمة نسمة الحرية 280

قائمة صوت لروحك 231

  
  
     
  
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