صفاقس 2 : مقعدان لكل من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعد لكل من التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وحركة الشعب

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلةصفاقس 8 أكتوبر (وات) - منحت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الدائرة الانتخابية صفاقس 2 والمعلن عنها مساء أمس الاثنين من طرف الهيئة المستقلةللانتخابات بهذه الدائرة مبدئيا مقعدين في مجلس نواب الشعب لقائمات كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة ومقعدا لكل من التيار الديمقراطيوالحزب الدستوري الحر وحركة الشعب.وبلغ عدد الأصوات المصرح في هذه الدائرة التي تعد 328488 ناخبا بالسجل الانتخابي 160432 صوتا بما يجعل المقعد بمجلس نواب الشعب فيها يقدّر بحاصلانتخابي يبلغ 17825 صوتا.وفيما يلي نتائج هذه الدائرة الانتخابية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:قائمة حركة النهضة 31888قائمة قلب تونس 22763قائمة ائتلاف الكرامة 22177قائمة التيار الديمقراطي 21838قائمة الحزب الحر الدستوري 8096قائمة حركة الشعب 7710قائمة حركة تحيا تونس 4351قائمة حركة مشروع تونس 3579قائمة أمل وعمل المستقلة 2776قائمة يد وحدة 2707قائمة عيش تونسي 2698قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 2535قائمة أفاق تونس 1817قائمة التحدي 1676قائمة حركة نداء تونس 1644قائمة البديل التونسي 1474قائمة الجبهة 1414قائمة التكتل للنهوض بالشباب 1231قائمة صفاقسنا 1203قائمة اليد في اليد 1185قائمة رؤى الشباب 1136قائمة حزب الأمل 1088قائمة بني وطني 1064قائمة صفاقس تجمعنا 1037قائمة كلنا للوطن 921قائمة الجبهة الشعبية 915قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 814قائمة حركة شباب تونس الوطني 771قائمة السلام 747قائمة النضال الوطني 725قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 716قائمة حزب تيار المحبة 639قائمة تونس اخرى 637قائمة صوت ذوي الهمم 593قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 529قائمة الوطن الجديد 427قائمة رجع حق التوانسة 390قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 364قائمة المنارة 357قائمة النصر لتونس 343قائمة الرفاه 334قائمة نظف 329قائمة فرسان ألحق 283قائمة نسمة الحرية 280قائمة صوت لروحك 231